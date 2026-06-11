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Iván Cepeda

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¿Suspensión a Petro tendrá decisión antes de Segunda Vuelta?: Recap Blu, programa del 10 de junio

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados este 10 de junio, en Recap Blu:

  1. Supuesta suspensión de Gustavo Petro: Se aclaró que el auto emitido por la representante Gloria Arizabaleta carece de validez legal inmediata, pues la suspensión de un presidente requiere un juicio político ante el Senado.
  2. Petro en la ONU y tensiones con Trump: En Nueva York, el mandatario generó polémica con un discurso disonante y criticó a Donald Trump por su apoyo explícito a la campaña de Abelardo de la Espriella.
  3. Entrevista con Mauricio Gaona: El abogado constitucionalista calificó la orden de suspensión contra Petro como un "hierro jurídico irreparable" y advirtió que la democracia colombiana está en juego en estas elecciones.
  4. Arranque del Mundial 2026: La Selección Colombia ya aterrizó en Guadalajara para su debut, mientras se ultiman detalles de la inauguración en el Estadio Azteca que contará con la actuación de Shakira.
  5. Éxito de la Selección Femenina: Daniela Arias celebró el título de la primera Liga de Naciones Femenina, ratificando la clasificación de Colombia al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028.

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