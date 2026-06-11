¿Suspensión a Petro tendrá decisión antes de Segunda Vuelta?: Recap Blu, programa del 10 de junio

Actualizado: 11 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados este 10 de junio, en Recap Blu:
- Supuesta suspensión de Gustavo Petro: Se aclaró que el auto emitido por la representante Gloria Arizabaleta carece de validez legal inmediata, pues la suspensión de un presidente requiere un juicio político ante el Senado.
- Petro en la ONU y tensiones con Trump: En Nueva York, el mandatario generó polémica con un discurso disonante y criticó a Donald Trump por su apoyo explícito a la campaña de Abelardo de la Espriella.
- Entrevista con Mauricio Gaona: El abogado constitucionalista calificó la orden de suspensión contra Petro como un "hierro jurídico irreparable" y advirtió que la democracia colombiana está en juego en estas elecciones.
- Arranque del Mundial 2026: La Selección Colombia ya aterrizó en Guadalajara para su debut, mientras se ultiman detalles de la inauguración en el Estadio Azteca que contará con la actuación de Shakira.
- Éxito de la Selección Femenina: Daniela Arias celebró el título de la primera Liga de Naciones Femenina, ratificando la clasificación de Colombia al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028.