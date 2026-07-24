Tensión por la posesión presidencial: Recap Blu, programa del 24 de julio 2026

Aquí tiene los 5 temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 24 de julio:

Tensión por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: Tras la aprobación en el Senado para trasladar la sesión al Cauca, el presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares no alistar ninguna guarnición para el acto del 7 de agosto mientras él sea el comandante supremo, lo que ha llevado al equipo entrante a considerar el Teatro Guillermo León Valencia de Popayán como sede alternativa. Aumento de aranceles de EE. UU. a exportaciones colombianas: Desde este viernes rige un gravamen del 12,5% impuesto por la administración de Donald Trump a productos colombianos por la falta de un decreto vigente contra bienes derivados de trabajo forzoso, afectando a más del 30% de los envíos nacionales, en especial al sector floricultor. Un mes del devastador terremoto en Venezuela: A 30 días del doble sismo que destruyó parte de La Guaira y Caracas, la cifra oficial asciende a más de 5.500 fallecidos y miles de heridos. Organismos internacionales señalan que el número real de desaparecidos supera los 50.000, mientras las familias aún buscan a sus seres queridos entre los escombros. Traslado de la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar: En un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro, la histórica insignia fue retirada de la Casa de Nariño tras cuatro años de custodia para ser instalada definitivamente en la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá. Inversión histórica de la CAF y avances en el empalme económico: El presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, anunció 9.000 millones de dólares en financiamiento para Colombia durante los próximos cuatro años. En el mismo evento, el mandatario electo anunció a Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol.