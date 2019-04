Investigan si restos hallados en Santander serían de chilena desaparecida

Por: Redacción Digital BLU Radio

La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía tratan de identificar los restos de una persona que fue encontrada en las últimas horas en la vereda Portachuelo del municipio de Rionegro, Santander.



El cuerpo, según una información preliminar que entregaron las autoridades, se encontró completamente calcinado y eso hace más compleja la labor de investigación.



La vereda Portachuelo está ubicada a 10 minutos del casco urbano del municipio de Rionegro, donde además se encuentra el balneario El Portal, muy reconocido en Santander y visitado a diario por cientos de turistas.



Le puede interesar: Familia de chilena dice que ella le regaló un carro a su novio antes de desaparecer



La cercanía a este lugar podría ser uno de los elementos clave en la investigación de las autoridades, quienes además tratan de establecer a quien corresponde el ADN encontrado en un zapato que estaría al lado del cuerpo.



"Aún no nos adelantamos a confirmar que se trate de la sargento chilena Ilse Ojeda, por eso estamos trabajando en tiempo récord para identificar a quien corresponde el cuerpo", informó el B.G Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



La mujer viajó a Colombia el pasado 5 de marzo con su compañero sentimental Juan Valderrama. Sin embargo, según versiones de Valderrama, Ilse desapareció y no se volvió a comunicar con su familia en Chile luego de descubrir la infidelidad de su novio con una mujer norteamericana identificada como Becky Evans.



"Ese día me entró una llamada de una mujer y le dio un ataque de celos, se levantó, se paró y se fue, intenté detenerla, pero recibí varios manotazos y me dijo malas palabras", dijo Juan Valderrama.