Asesinaron a niño de 11 años en Istmina, Chocó: presunto victimario fue capturado

Tristeza y rechazo ha generado en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, la muerte violenta de un niño de tan solo 11 años que las autoridades ahora se encuentran investigando.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública del barrio Offel cuando el menor de edad identificado como Thiago Andrés Angulo Pareja, regresaba a su casa tras hacer un mandado.

En hechos que ahora son materia de análisis por parte de las autoridades, la víctima sufrió una brutal agresión por parte de un hombre que según información de la administración local estaría bajo efectos de sustancias psicoactivas.

El señalado victimario fue capturado por la policía gracias también a una rápida reacción de la comunidad que impidió su fuga, mientras que luego de los respectivos protocolos judiciales en Quibdó, el cuerpo del menor llegó en la noche de este miércoles a Istmina para ser despedido en las próximas horas por familiares y amigos.



Tras lo ocurrido, la Alcaldía local convocó a un consejo extraordinario de seguridad donde se coordinaron acciones institucionales para garantizar un adecuado acompañamiento al caso.

Indignación en Itsmina, Chocó, tras el asesinato de Thiago Andrés Ángulo, un niño 11 años que fue apuñalado por un hombre bajo aparentes efectos de sustancias psicoactivas. Tras un consejo de seguridad activaron protocolos de protección infantil en el municipio. #VocesySonidos pic.twitter.com/2WGTNKKPyf — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 17, 2026

De igual manera, a través de un comunicado desde la administración aclararon que el capturado “no es habitante del municipio de Istmina, no se encuentra registrado como persona en condición de calle y, a la fecha, no existe reporte oficial que indique que padezca alguna enfermedad mental o que haya sido atendido dentro de nuestro sistema de atención en salud mental”.