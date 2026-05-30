Así funcionará la oferta del Inder Medellín durante este fin de semana de elecciones

La Alcaldía de Medellín anunció que, con motivo de la jornada electoral, habrá suspensión de la ciclovía y de varios servicios recreativos y deportivos en la ciudad.

De acuerdo con lo informado, durante el domingo no se prestará el servicio de ciclovías en ningún sector de la capital antioqueña. Tampoco habrá programación institucional de actividades deportivas y recreativas, como parte de las disposiciones logísticas y de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral.

Juliana Vélez Tamayo, subdirectora de Fomento del Inder, amplió detalles del funcionamiento de la oferta del Instituto para el domingo: "Los escenarios deportivos estarán abiertos para práctica libre, pero no tendremos ni las ludotecas ni las piscinas abiertas. Queremos invitarlos a todos, que este es un día democrático para que voten el 31 de mayo, este domingo", señaló.

¿Habrá oferta del Inder el fin de semana de elecciones?

En ese sentido, cabe resaltar, no se realizarán torneos, competencias ni se permitirá el uso de reservas en los espacios administrados por la entidad.

La Administración Distrital precisó que el sábado 30 de mayo todos los escenarios funcionarán con normalidad. Sin embargo, el cambio de operación aplicará exclusivamente el domingo, día de las elecciones, como parte de las medidas preventivas y de organización ciudadana.

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Finalmente, las piscinas administradas por el INDER Medellín y las ludotekas permanecerán cerradas durante toda la jornada del domingo. La reapertura y normalización de los servicios se dará de acuerdo con los lineamientos institucionales tras el cierre de la jornada electoral.

Esta medida se adopta en cumplimiento de la normativa nacional vigente para comicios, establecida en el Decreto 0188 de 2026.