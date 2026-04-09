Bus se quedó sin frenos, chocó contra otro carro y terminó impactando una casa en Medellín

Un impactante accidente de tránsito se registró en el barrio Robledo Kennedy, comuna siete del Valle de Aburrá. Un conductor de un bus de servicio público, que cubre la ruta 402 de la empresa Transportes Medellín Castilla del barrio París, perdió el control del vehículo.

Todo este aparatoso suceso quedó registrado en un video grabado por un conductor de uno de los vehículos que pasaba por el sitio en el momento del accidente, y de acuerdo con el relato del video, el bus posiblemente se habría quedado sin frenos cuando bajaba por la carrera 83 con calle 91A.

En las imágenes se puede observar como el bus impacta a un vehículo particular que se encontraba estacionado en la vía.

Posteriormente, el automotor choca contra el separador del andén y se va de frente contra una vivienda, destruye una de las rejas que protege la casa y tumba un techo.



De acuerdo con información proporcionada por algunos de los habitantes del sector, el conductor del bus terminó con lesiones leves producto del impacto, mientras que los ocupantes de la vivienda afectada no sufrieron daños físicos, Sólo se registraron pérdidas materiales.

Hasta el sitio del accidente llegó una ambulancia para hacer la movilización del bus y las autoridades indicaron que el hecho aún es materia de investigación, para determinar las causas del accidente.