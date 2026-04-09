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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Bus se quedó sin frenos, chocó contra otro carro y terminó impactando una casa en Medellín

Bus se quedó sin frenos, chocó contra otro carro y terminó impactando una casa en Medellín

El conductor del bus quedó lesionado y se registraron daños estructurales.

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