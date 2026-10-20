Capturado alias ‘El Abuelo’: se desmovilizó de las AUC y habría seguido con el Clan del Golfo

Luis Fernando Restrepo Zapata conocido con el alias de ‘El Abuelo’, fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Pereira tras ser requerido por un juzgado, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La captura está relacionada con un homicidio ocurrido el 29 de marzo de 2022, en un apartamento ubicado en la avenida 33 con carrera 65, barrio Belén (Medellín). De acuerdo con la investigación, después de asesinar a la víctima dentro de una vivienda, los responsables envolvieron el cuerpo en bolsas plásticas y lo introdujeron en el baúl de un vehículo que posteriormente fue abandonado en inmediaciones del sector de Belén La Mota.

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"Durante 4 años, nuestros investigadores recolectaron y analizaron elementos materiales probatorios, los cuales permitieron reconstruir este hecho. Alias el abuelo habría sido el integrante del bloque central Bolívar de las autodefensas y posteriormente habría desarrollado actividades criminales bajo lineamientos del Clan del Golfo", aseguró el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades establecieron que el capturado habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y se habría desmovilizado en 2008. Sin embargo, la investigación señala que presuntamente habría continuado vinculado a actividades criminales en Medellín, bajo las órdenes del Clan del Golfo.



Además, registra antecedentes por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento.

"Otro capturado por homicidio agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado por orden judicial", destacó a su turno el secretario de Seguridad, Manuel Villa.