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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan y envían a la cárcel a hombre señalado de trata de personas de Medellín a México

Capturan y envían a la cárcel a hombre señalado de trata de personas de Medellín a México

El caso de una joven de 24 años que sigue desaparecida, a quien envió a México para ejercer la prostitución prendió las alarmas.

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