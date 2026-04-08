Capturan y envían a la cárcel a hombre señalado de trata de personas de Medellín a México

Fue capturado y enviado a prisión un hombre señalado de trata de personas en Medellín. El caso de una joven a quien envió a México para ejercer la prostitución prendió las alarmas. La joven llegó a la Ciudad de México y en febrero de 2025 fue reportada como desaparecida.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario a Edgar Jhoan Taborda Ortiz de 31 años, quien sería el presunto responsable de mandar a una mujer de Medellín al extranjero con fines de explotación sexual.

Según relataron las autoridades correspondientes, los hechos ocurrieron a finales de 2024 cuando Taborda después de varias salidas a reuniones con una mujer de 24 años, al parecer, la convenció de ejercer la prostitución en Ciudad de México.

Tras una exhaustiva investigación, la Policía Judicial logró determinar que la víctima viajó a México el 6 de diciembre de 2024 y allí permaneció hasta el 24 de febrero de 2025 cuando se reportó como desaparecida, sin que hasta la fecha se tengan noticias del paradero de la mujer.



La fiscal del caso expuso una conversación que habría tenido Taborda con un amigo de la víctima de explotación sexual, quien buscaba alguna información sobre la ubicación de la joven de 24 años.

“Donde Joan dice que él es el que se encarga de trasladar a las mujeres o de enviarlas o subirlas a México, pues las contacta con sus contactos que tiene allá. Ellos graban esas conversaciones y Joan acepta esa subida de varias mujeres a México y dice que él trabaja con varias agencias de México y que era la primera vez que desaparecía alguien”, aseguró.

Teniendo en cuenta lo anterior, un fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual le imputó al hombre el delito de trata de personas, no obstante, durante las audiencias Taborda no aceptó el cargo y por ello se le impuso la medida de aseguramiento en una prisión mientras avanzan el proceso.

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Recordar que mientras este hombre de 31 años fue capturado por la Dijin de la Policía Nacional en el municipio de Envigado, las autoridades mexicanas avanzan en la investigación del caso de desaparición de la joven colombiana.