Carin León y Silvestre Dangond encabezan el Súper Concierto Feria de Flores 2026

Arranca la cuenta regresiva para el Súper Concierto Feria de Flores 2026, el evento más importante de esta reconocida celebración en Medellín en el mes de agosto. Esta vez, tendrá una tanda de grandes artistas, encabezados por Carin León y Silvestre Dangond como los principales.

La cita será el 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Entre los artistas confirmados aparecen Carin León, Silveestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega, quienes serán los encargados de liderar esta fiesta en el marco de la festividad más importante para los antioqueños.

Con esta combinación de géneros y generaciones, el Súper Concierto Feria de Flores 2026 busca “convertirse en una experiencia inolvidable para todos los asistentes, reuniendo en un mismo escenario lo mejor de la salsa, el vallenato, la música popular”, según los organizadores, además los sonidos regionales que hoy lideran las plataformas musicales y los escenarios más importantes de Latinoamérica.

“El Estadio Atanasio Girardot será nuevamente el escenario donde generaciones enteras se encontrarán para vivir una noche inolvidable cargada de música, tradición y grandes emociones, en un show que se ha convertido en símbolo de la Feria de Flores y en una cita obligada para Medellín y Colombia”, expresaron.



Por ahora, la organización seguirá dando detalles de los artistas que estarán presente en el escenario y más información, al igual que los precios de la boletería que no ha sido revelados todavía.

La venta oficial de boletería iniciará este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana a través de Tuboleta.com.