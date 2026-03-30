Covipacífico anunció plan especial de movilidad para suroeste de Antioquia por Semana Santa

Ante la masiva llegada y salida de personas por la Semana Santa en las vías de Antioquia, Covipacífico anunció un plan especial de movilidad en Pacífico 1. En el corredor habrá reversible en Camilo C y restricción para algunos vehículos de carga.

El Suroeste antioqueño se ha convertido en uno de los destinos más apetecidos en la Semana Santa y, por ello, desde Covipacífico se tomó la decisión de poner en marcha un plan especial de movilidad que permita un mejor tránsito de miles de vehículos por la autopista Pacífico 1.

La concesión informó que una de las medidas para facilitar el retorno de personas que también van al Sur del país es que haya un reversible en Camilo C - Primavera, por lo que se restringirá el paso en sentido Norte - Sur hacia Bolombolo.

Pero no es la única decisión que tomó Covipacífico, ya que en el corredor Ancón Sur - Primavera - Camilo C - Bolombolo habrá restricción para vehículos de carga con peso igual o mayor a 3.4 toneladas el jueves santo entre 6:00 de la mañana y 3:00 de la tarde, y el domingo santo entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.



Johana Pérez, jefe de Operaciones de Covipacífico, destacó que en la autopista Pacífico 1 se tendrá un despliegue especial de atención para poder facilitar el tránsito de miles de viajeros por este eje vial importante en la época de Semana Santa.

“Que combina la implementación de reversibles, personal adicional en nuestro peaje a Málaga y la presencia permanente de nuestro equipo en la vía. Con estas medidas buscamos mejorar las condiciones de movilidad en los momentos de mayor tráfico”, indicó.

Por último, la concesión hizo algunas recomendaciones a los viajeros que saldrán en las próximas horas a pasar unos días de descanso o recogimiento como, por ejemplo, usar chaleco reflectivo para el caso de las motos, realizar pausas si el trayecto es largo, verificar que el vehículo cumpla con los requisitos técnicos mecánicos o utilizar el pago electrónico en los peajes.