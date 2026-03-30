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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  /  Covipacífico anunció plan especial de movilidad para suroeste de Antioquia por Semana Santa

Covipacífico anunció plan especial de movilidad para suroeste de Antioquia por Semana Santa

En el corredor habrá reversible en Camilo C y restricción para algunos vehículos de carga. 

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