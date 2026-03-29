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Blu Radio  / Política  / Candidatos expusieron mensajes de fe, coqueteos al centro y críticas al inicio de semana santa

Candidatos expusieron mensajes de fe, coqueteos al centro y críticas al inicio de semana santa

Sergio Fajardo llama al centro, Paloma Valencia apela a unirse entre diferentes, Iván Cepeda habla de reconciliación, Abelardo De la Espriella se muestra con ‘Teo’ Gutiérrez, Roy Barreras criticó al Gobierno por la inseguridad aérea y Claudia López pide expandir modelo de transporte La Rolita.

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