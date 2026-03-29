Candidatos expusieron mensajes de fe, coqueteos al centro y críticas al inicio de semana santa

La campaña presidencial continúa moviéndose en distintos frentes, con mensajes que van desde llamados a la moderación, reflexiones religiosas y propuestas en general, hasta fuertes críticas al Gobierno.

El candidato Sergio Fajardo compartió en sus redes detalles de su visita a Barranquilla y entrevistas con medios locales, pero quien tomó protagonismo fue su pareja, la excanciller María Ángela Holguín. Con su tono habitual de moderación, envió un mensaje enfocado en el voto de centro y la importancia de no dar por definida la elección.

Holguín aseguró que no se debe caer en la idea de que la contienda está decidida entre extremos, y puso como ejemplo unas elecciones en Portugal, donde un candidato de centro logró remontar en las encuestas. Insistió en que Colombia tiene la oportunidad de elegir con responsabilidad y que el resultado dependerá de los ciudadanos en las urnas.

“Hace unos meses en las elecciones presidenciales en Portugal, el candidato de centro, unas semanas antes de la elección tenía el 6 % y ganó con el 66 %, y cuando uno mira el mensaje de ese presidente durante las elecciones fue: no voy a ser partícipe de la discusión de los extremos, voy a ser responsable con Portugal”, explicó Holguín.



Sergio Fajardo. Foto: @sergio_fajardo.

Paloma en procesión y el video con Oviedo

La candidata Paloma Valencia participó en la procesión del Domingo de Ramos en Santa Fe de Antioquia, acompañada por el exgobernador Aníbal Gaviria y dirigentes de su partido. En medio de la Semana Santa, hizo un llamado a la reflexión y a la oración por el futuro del país, destacando la importancia de elegir bien para evitar problemas en sectores como la salud, la energía y la economía.

Valencia también reiteró la necesidad de que esta sea una época de recogimiento familiar y espiritual, asegurando que en la fe se puede encontrar el camino para sacar adelante a Colombia.

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También compartió un video junto a Juan Daniel Oviedo, en un tono más cercano y jovial. Allí, Oviedo utilizó su ya conocido concepto del “periodicazo”, una forma de regaño simbólico, y Valencia respondió con humor, dejando ver una estrategia de acercamiento a sectores de centro, pese a diferencias ideológicas. Además, ratificó su intención de convertirse en la primera mujer presidenta del país.

“Hay cosas en las que quisiera darte un periodicazo”, dice Oviedo, ella responde: “No mijo… yo porque me contengo”.

Paloma Valencia. Foto: @PalomaValenciaL.

Cepeda exalta su evento en Medellín

Del lado del oficialismo, el candidato Iván Cepeda utilizó sus redes sociales para difundir imágenes de su evento en Medellín el día anterior, donde reiteró mensajes enfocados en la reconciliación y el papel de las víctimas en la construcción de país, insistiendo en el “poder de la verdad” como eje de su propuesta.

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Su frase repetida es “nos vemos en las urnas”, porque sigue apostando a que ganará en primera vuelta. En mensajes cortos el aspirante presidencial replicaba fotografías y enlaces alusivos a su acto en el parque San Antonio, donde acudió para desafiar a sus críticos que incluso promovieron desde la Asamblea departamental que se le declarara persona “no grata” por decir que Antioquia fue una de la “narcoenomía” y el paramilitarismo”, además de vincular al expresidente Álvaro Uribe con personajes ligados al desaparecido ‘Cartel de Medellín’, comentario que fue controvertido por el exjefe de Estado.

Uno de los mensajes replicados fue de la senadora electa Carolina Corcho, en alusión al discurso en la capital antioqueña: “En Antioquia el miedo no nos detiene, ni quienes quieren devolvernos al pasado. El 31 de mayo los vamos a derrotar en las urnas, con la fuerza de la gente”.

Iván Cepeda. Foto: @IvanCepedaCast.

Abelardo dice que apoyará el deporte

Desde otra orilla, el aspirante Abelardo de la Espriella destacó su visita al barrio La Chinita, en Barranquilla, donde creció el futbolista Teófilo Gutiérrez, quien se unió a su equipo de campaña y lo acompañó en el recorrido por la zona. Allí enfatizó que el éxito no depende del lugar de nacimiento, sino de la mentalidad, resaltando valores como la resiliencia y el carácter.

En su intervención, subrayó el papel del deporte como herramienta de transformación social, capaz de generar oportunidades, formar disciplina y cerrar brechas. Aseguró que en su eventual gobierno este sector tendría un rol central, y puso a “Teo” como ejemplo de superación, agradeciéndole por sumarse simbólicamente a su proyecto político.

“En ese proceso, el deporte es decisivo. No solo impulsa el talento, también moldea la disciplina, el respeto y la constancia. Enseña a sobreponerse a la derrota, a competir con propósito y a sostenerse en pie cuando todo exige rendirse.

Colombia necesita asumir el deporte como una herramienta de transformación social, porque es una vía concreta para generar oportunidades, cerrar brechas y encauzar el potencial de miles de jóvenes que hoy esperan una puerta abierta”, dijo Abelardo.

Abelardo De La Espriella. Foto: @ABDELAESPRIELLA.

Roy Barreras critica al gobierno

Entre tanto, el candidato Roy Barreras adoptó un tono crítico frente al Gobierno, pese a haber hecho parte de la administración del presidente Gustavo Petro. Sus cuestionamientos se centraron en la seguridad aérea, mencionando varios accidentes y situaciones de riesgo ocurridas en el país.

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Barreras señaló fallas en pistas, problemas de comunicación en aeronaves y falta de controles por parte de la Aeronáutica Civil, advirtiendo que no hay una adecuada supervisión para proteger la vida de los ciudadanos.

“Los últimos dolores de patria: 70 soldados muertos, ¿la responsabilidad? nadie controló las condiciones de una pista en Puerto Leguízamo, demasiado corta, precaria, sin cerramientos, sin podar los árboles de los conos de aproximación, responsabilidad de la Aeronáutica Civil; además en enero 15 muertos en un avión de Satena, aerolínea oficial, porque se quedó incomunicada, no tenía radio de comunicación, sino obsoletos; en Paipa, 6 muertos en otro accidente de una avioneta; y hace poco, en febrero, un avión de Latam estuvo a punto de colisionar con un helicóptero que se atravesó por falta de controles de la Aeronáutica; un mes después, de nuevo, a un avión de Avianca, se le atravesó dos veces un helicóptero de la Fuerza Aérea, ¿qué es lo que está pasando?; en Arauca, un avión de Satena tuvo abortar el aterrizaje porque se le apagaron las luces de la pista”, detalló Roy Barreras.

También criticó la designación de funcionarios sin experiencia en cargos como la Aeronáutica Civil, asegurando que se ha debilitado el equipo técnico. Según dijo, esta situación requiere soluciones urgentes antes del 7 de agosto.

Roy Barreras. Foto: @RoyBarreras.

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Claudia recuerda sus obras

La candidata Claudia López centró su mensaje en resaltar una de sus obras como exalcaldesa de Bogotá: el sistema de transporte público La Rolita. Destacó su operación con buses eléctricos y el liderazgo de mujeres conductoras, señalando que ha logrado más de 400 días sin accidentes fatales.

López propuso llevar este modelo a nivel nacional bajo el concepto de “la Colombianita”, apostándole a un transporte sostenible, seguro y liderado por mujeres en todo el país, en referencia al modelo de Bogotá con esa empresa pública que considera pionera, la cual gestiona buses eléctricos del SITP y el TransMiCable.