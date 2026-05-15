Denuncian incumplimientos en pagos a 14 exasesores de campaña del general (r) Gustavo Matamoros

Denuncian presunto incumplimiento de pagos a 14 exasesores de la campaña presidencial del general (r) Gustavo Matamoros. Según detalló una de las víctimas, los pagos en contratos pendientes ascienden a los 600 millones de pesos.

Alejo Lopera, exdirector y presentador de Telemedellín, denunció públicamente presuntos incumplimientos salariales dentro de la campaña presidencial del general retirado Gustavo Matamoros Camacho, a la que se vinculó laboralmente en enero de este año.

Según relató, renunció a su cargo en el canal local tras aceptar una oferta laboral para integrar el equipo político del candidato. Allí, aseguró, fue contratado junto a otras 13 personas mediante contratos firmados por Gustavo Matamoros Galvis, el hijo del candidato, a través de la empresa Intergroup Marketing.

De acuerdo con la denuncia, desde el primer mes se les informó que no habían llegado los recursos para realizar los pagos y se les pidió paciencia. La situación se habría repetido durante febrero. Según Lopera, actualmente se adeudan salarios correspondientes a enero y febrero a las 14 personas, e incluso algunos integrantes del equipo tendrían pagos pendientes desde diciembre.



“Los bancos no dan espera ni las tarjetas de crédito ni los arriendos. Esto ha sido un debacle económico para mí, para mi familia que arruinó mi vida crediticia, que por culpa de esto perdió muy buen trabajo en Telemedellín y que ha sido obviamente algo que me ha afectado también pasando por el tema de salud. Ya hay una denuncia entre el CNE porque hay muchas irregularidades en la campaña”, dijo.

El comunicador aseguró que la deuda total entre contratos laborales y pagos a proveedores subcontratados ascendería a cerca de 600 millones de pesos. Muchos de ellos, incluso, firmaron un acuerdo de pago que prometía el giro de recursos el 6 de mayo y que de no ser así, se reconocerían los intereses.

“Muchos alzamos la voz y dijimos que no pensábamos seguir trabajando así, entonces Gustavo Matamoros Junior decidió modificar los contratos y ponerlos a que terminarán el 28 de febrero. Hasta ese punto trabajé, todo el mes de febrero, marzo, abril e incluso mayo no me han pagado ninguno de los meses que trabajé”; contó.

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Además del testimonio de Lopera, Blu Radio tuvo acceso a una denuncia formal presentada por los quejosos ante el Consejo Nacional Electoral, en la que solicitan investigar presuntas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la campaña.

También conoció una carta enviada por los afectados al Partido Ecologista Colombiano, colectividad que otorgó el aval al general Matamoros, para poner en conocimiento la situación relacionada con la falta de pagos. A su vez, este medio revisó una comunicación emitida por el mismo partido dirigida a la campaña del candidato, en la que se advierten varias presuntas irregularidades, entre ellas las denuncias por incumplimientos salariales.