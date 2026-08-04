Deportista antioqueña, primera colombiana con Síndrome de Down en ganar Suramericano de Karate

Una deportista del municipio de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, se convirtió recientemente en la primera atleta colombiana con Síndrome de Down en consagrarse como campeona suramericana de Karate-Do, venciendo en Cartagena a deportistas de Chile, Brasil y Venezuela.

La protagonista de esta historia es Susana Vallejo Núñez, de 21 años, de los cuales ha dedicado los últimos 4 a la práctica del karate, disciplina que la llevó a hacer historia en Cartagena y para la que, según contó su madre, Jeniffer Núñez, siempre se le vieron capacidades.

"No había referencia de personas con discapacidad en el karate, pues como grandes referentes. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta de que Susana iba a ser la primer colombiana en ganarse un suramericano porque pues siempre llevamos la fe de que ella le iba a ir muy bien y así fue", dijo la madre de la deportista a Blu Radio.

La historia de Susana con el karate

Al karate llegó gracias a su gusta por la cultura Kpop, pero no es el único deporte que practica, pues también disfruta del atletismo, donde ha logrado, en dos años, dos medallas de oro en competencias departamentales, algo que envía, en concepto de su madre, un mensaje claro.

"Nos demuestra que en Colombia hay mucho talento, que estos chicos con discapacidad tienen infinidad de opciones para mejorar su vida", agregó Jennifer.

Publicidad

La reciente victoria de Susana en el Suramericano de Karate hizo que, además, fuera nombrada para este año como alcaldesa honoraria de las Fiestas del Toldo, las Bicicletas y las Flores en su municipio, en el Oriente del departamento, que se siente orgulloso de haber sido cuna de una múltiple campeona.