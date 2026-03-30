En 7 municipios de Antioquia incautaron flora y fauna que sería traficada: hay zarigüeyas y loros

Autoridades de seguridad y ambientales en Antioquia siguen muy de cerca uno de los principales delitos que registra mayores incrementos durante la temporada de Semana Santa, relacionado con el tráfico de fauna y flora.

Los más recientes operativos llevados a cabo por parte de la Policía en el departamento se registraron en los municipios de Jardín, Sonsón, San Jerónimo, Fredonia, Támesis, Cisneros y Rionegro.

En estos lugares las autoridades reportaron como principales resultados están la incautación de un armadillo, un oso hormiguero, un tucán, dos zarigüeyas, una boa, dos loros, un perro de raza beagle y 160 pollos.

También fueron identificados 0.7 metros cúbicos de madera de pino y 112 kilos de carne en condiciones insalubres para su comercialización. Sobre este tipo de acciones que afectan los ecosistemas se refirió Paula Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, subregión a la que llega buena parte de estos ejemplares para ser comercializados.



"Este llamado es a que frenemos este flagelo que tiene consecuencias dolorosas para los ecosistemas pero también para estas especies que ingresan de manera ilegal a nuestro Valle de Aburrá", dijo la funcionaria.

Las autoridades insistieron que este tipo de acciones serán reiterativas durante esta temporada, también para evitar riesgos para la salud pública.

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En los últimos días en el municipio de Bello las autoridades incautaron cerca de media tonelada de pescado en malas condiciones que iba a ser puesto a la venta durante una de las épocas del año con mayor consumo de esta proteína.