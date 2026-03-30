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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En 7 municipios de Antioquia incautaron flora y fauna que sería traficada: hay zarigüeyas y loros

En 7 municipios de Antioquia incautaron flora y fauna que sería traficada: hay zarigüeyas y loros

Autoridades ambientales pidieron a la ciudadanía abtenerse de estas prácticas que afectan los ecosistemas.

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