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Más de 1.400 soldados vigilarán las vías de Antioquia durante la Semana Santa

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional dispondrá de 30 puestos de control

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