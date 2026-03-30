Más de 1.400 soldados vigilarán las vías de Antioquia durante la Semana Santa. La Cuarta Brigada del Ejército Nacional dispondrá de 30 puestos de control y visitará cerca de 15 sitios turísticos de gran aglomeración.

La Semana Santa es una de las fechas donde más personas salen a las vías del departamento de Antioquia y por ello el Ejército Nacional ha anunciado medidas en las diferentes subregiones con la presencia de más de 1.400 soldados que buscarán brindarle seguridad a esos miles de viajeros que se movilizan por los corredores viales.

La Cuarta Brigada informó que son aproximadamente 700 soldados que estarán desplegados en los 91 municipios que están en su jurisdicción. Allí se harán 30 puestos de control y se visitarán cerca de 15 sitios turísticos en donde hay grandes aglomeraciones de personas por las celebraciones religiosas.

Por su parte, la Décima Cuarta Brigada anunció el fortalecimiento de los controles en el Nordeste y Magdalena Medio antioqueño con 300 soldados dispuestos en 15 puntos de atención ubicados de manera estratégica en 20 rutas entre vías primarias, secundarias y terciarias.



El brigadier general Gabriel Majé, comandante de la Décima Cuarta Brigada, destacó la presencia institucional se centrará en municipios como Anorí, Amalfi, Puerto Berrío o Puerto Triunfo, lugares donde las autoridades tendrán una especial operación debido a su importancia para la subregión.

“En este despliegue operacional, más de 300 soldados estarán acompañando a viajeros, conductores y transportadores fortaleciendo la seguridad y libre movilidad en las vías, incluyendo un sector de la trunca del Magdalena Medio y la autopista Río Magdalena Norte”, aseguró.

También hay que mencionar que la Décima Primera Brigada aseguró que tendrá más de 400 soldados disponibles para llevar seguridad en el Bajo Cauca antioqueño en donde las tropas dispondrán de todas las capacidades con puntos de control y patrullajes en los puntos estratégicos por donde las personas se movilizan.