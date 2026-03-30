Pescados y frutos para dulces, garantizados para esta Semana Santa en la Costa Caribe

El abastecimiento de productos agrícolas para la región Caribe está garantizado para toda la Semana Santa, tras las recientes llegadas de alimentos hasta Granabastos. Pescados y frutos necesarios para la producción de los dulces tradicionales son los más solicitados hasta el momento.

Una alta afluencia de compradores, sobretodo amas de casa y tenderos, tuvo este fin de semana las bodegas de la Central de Abastos en el Caribe, la cual reportó la llegada de 989 toneladas de alimentos y productos agroalimentarios para garantizar el abastecimiento de esta región durante la Semana Santa.

Ahora mismo, las hortalizas, frutas y tubérculos son las que mantienen los precios más elevados, aunque reportó la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que hay tendencia a la baja para el plátano hartón, la yuca y la mazorca.

Además, los precios más accesibles se encuentran en productos como la arracacha, los pimentones, el ají topito dulce ocañero, el pepino cohombro y arroz, azúcar y aceites, estos tres últimos manteniéndose estables.



En cuanto a los productos del mar, los precios de referencia se mantienen: mojarra negra a $15.000 el kilo, mojarra roja a $17.000, camarón a $60.000, bagre fresco y seco a $20.000, salmón a $60.000, lisa desmechada a $16.000, lebranche a $15.000 y bonito a $24.000 el kilo.

