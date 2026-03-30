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Pescados y frutos para dulces, garantizados para esta Semana Santa en la Costa Caribe

Una alta afluencia de compradores, sobretodo amas de casa y tenderos, tuvo este fin de semana las bodegas de la Central de Abastos en el Caribe, la cual reportó la llegada de 989 toneladas de alimentos y productos agroalimentarios para garantizar el abastecimiento en Semana Santa.

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