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Alta movilidad en Santander marca el inicio de la Semana Santa este Domingo de Ramos

Más de 40.000 vehículos ya se han movilizado por las vías de Santander, mientras autoridades intensifican controles en iglesias, carreteras y destinos turísticos.

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