Alta movilidad en Santander marca el inicio de la Semana Santa este Domingo de Ramos

En Bucaramanga y distintos municipios de Santander, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad durante la jornada del Domingo de Ramos, con especial presencia en iglesias y lugares de peregrinación, para garantizar la tranquilidad de los feligreses en el inicio de la Semana Santa.

El dispositivo también se extendió a los principales corredores viales y destinos turísticos del departamento, ante el aumento en la movilidad de viajeros. El coronel Néstor Arévalo confirmó que más de 1.700 uniformados hacen parte de la estrategia de seguridad.

“La seguridad se ha dispuesto en todos los municipios turísticos más visitados como San Gil, Charalá y el páramo de Santurbán. Tenemos más de 1.700 uniformados en el marco de la Semana Santa segura”, señaló.

Imagen compartida por la Policía de Tránsito y Transportes- Movilidad departamento de Santander

En materia de movilidad, la Policía de Tránsito y Transporte desplegó 120 uniformados en 11 áreas estratégicas de las vías nacionales, donde se adelantan controles, acompañamiento a viajeros y campañas pedagógicas.



“Hacemos un llamado a la seguridad vial: no hay excusas para incumplir las normas”, reiteró el oficial.

De acuerdo con las autoridades, más de 40.000 vehículos ya se han movilizado por las carreteras de Santander, siendo los corredores hacia las provincias de Vélez, Guanentá y Soto Norte los de mayor flujo, especialmente por las tradicionales celebraciones religiosas.

Uno de los destinos con mayor afluencia es el páramo de Santurbán, donde se han dispuesto medidas especiales de prevención y control.

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El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, señaló que el flujo vehicular continuará en aumento y que el mayor pico de movilidad se espera para el miércoles, cuando numerosos viajeros se desplazan hacia distintos municipios para compartir en familia.

Las autoridades insistieron en la importancia de conducir con precaución, especialmente por las lluvias que se presentan en varios sectores del departamento, y respetar las normas de tránsito para evitar siniestros viales.

Por su parte, desde la Terminal de Transporte de Bucaramanga, el gerente Jaime Pérez aseguró que la operación se mantiene activa pese a algunas dificultades.

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“Estamos cumpliendo con todos los despachos, se han presentado algunos cierres viales intermitentes al inicio de la Semana Santa, pero vemos un incremento en el número de pasajeros y vehículos”, explicó.

Según el balance, más de 746 vehículos han salido de la terminal y cerca de 10.700 pasajeros se han movilizado hacia destinos como Barbosa, Barrancabermeja y la Costa Atlántica.

Aunque las lluvias han generado inconvenientes como caída de rocas y árboles en algunas vías, las autoridades destacan que la movilidad se ha mantenido fluida en la mayoría de los corredores del departamento.