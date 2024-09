Autoridades encontraron el cadáver de un hombre en el río Medellín. En lo corrido del año van más de 20 cuerpos rescatados de este afluente.

El hallazgo fue informado por personal del Metro, que visualizó en los cauces del río Medellín, el cuerpo sin vida de un hombre a la altura de la estación Metro Madera. Según reportes de las autoridades, el hombre no tenía camisa y su cuerpo presentaba heridas a causa de las rocas del río.

Según las autoridades, hasta finales de julio de este año van 22 cuerpos rescatados del río Medellín. Esto evidencia una problemática del conflicto y la violencia en la ciudad. Fernando Quijano, presidente de Corpades habló sobre este panorama.

“Eso es una nueva alerta para que la institucionalidad preste atención, no podemos olvidar que en el río Medellín la podemos denominar la nueva morgue de la ciudad metropolitana ,ya que de una forma de que los cadáveres desaparezcan de que los cadáveres no, no se ubique el sitio donde fueron asesinados”, afirmó.

El cadáver fue recuperado por el cuerpo de bomberos de Bello. Hasta el momento, no se ha conocido la identidad del hombre y se está a la espera de que el personal de criminalística de la Sijin realice la inspección técnica.