Durante su visita institucional a la capital del país, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, adelantó una agenda de trabajo centrada en el fortalecimiento de la seguridad departamental y la defensa de las finanzas regionales. La gira del mandatario incluyó reuniones estratégicas en la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación. Los dos temas centrales expuestos por el gobernador abarcaron la solicitud formal de extradición de un peligroso cabecilla armado y el rechazo a las propuestas tributarias del Gobierno Nacional que afectan las rentas territoriales

Propuesta de reducción del gasto público nacional por 26 billones de pesos

Rendón presentó una propuesta alternativa frente al proyecto de ajuste o rescate fiscal del Ejecutivo nacional. El mandatario antioqueño afirmó que la prioridad del Estado debe ser la reducción del gasto presupuestal. "El principal trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional es ajustar el gasto", aseveró el gobernador.

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El plan de austeridad formulado por la Gobernación de Antioquia contempla un ahorro de 26 billones de pesos repartido en tres ejes principales:



Reducción de la estructura ministerial: Reducir el número de ministerios de 18 a 7, lo que generaría un ahorro de 4.5 billones de pesos anuales.

Eliminación de duplicidades administrativas: Suprimir funciones superpuestas en más de 200 entidades nacionales, ahorrando cerca de 18 billones de pesos.

Supresión de equipos básicos de salud: Eliminar estas estructuras operativas para recuperar aproximadamente 3.5 billones de pesos al año.

Alerta por el impacto del impuesto a los licores en las finanzas de los departamentos

El punto de mayor cuestionamiento por parte del gobernador fue el incremento tributario propuesto al consumo de licores, cigarrillos y cervezas, bienes cuya recaudación financia directamente los sectores de salud, educación y deporte en los departamentos. De acuerdo con las estimaciones presentadas, las medidas impositivas provocarían un alza superior al 40% en el precio de una botella de aguardiente de 750 cc, pasando de 50.000 a más de 65.000 pesos.

Rendón advirtió que la demanda de estos productos presenta una alta sensibilidad ante el aumento de precios. "Por cada 10%... que aumente el precio de los licores... caen las ventas en un 8%", explicó el mandatario basándose en estudios internacionales. De concretarse un incremento superior al 40%, las ventas de las licoreras regionales podrían caer entre un 20% y un 30%, disminuyendo los recursos para el gasto social y estimulando el contrabando. "Hoy hay un mercado paralelo más grande que el mismo legal", advirtió Rendón al recordar el impacto negativo sufrido previamente con el impuesto al cigarrillo.



Como alternativa, Antioquia planteó dejar intacto el impuesto al consumo de licores e incrementar la tarifa del IVA del 5% al 19% para recaudo de la Nación. "Nuestra propuesta es, no toque el hipoconsumo de los licores", afirmó Rendón, destacando que con esta medida el incremento final por botella de aguardiente sería de solo 5.000 pesos. Finalmente, el gobernador señaló que, de mantenerse la propuesta actual, las rentas departamentales quedarían congeladas a valores reales de 2026, permitiendo que la Nación absorba un diferencial cercano a los 4 billones de pesos en la próxima década.

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón durante una entrevista en los estudios de Blu Radio. Foto: Blu Radio.

Petición de extradición de alias 'Primo gay' a Estados Unidos

En su primera parada en la Embajada de Estados Unidos, el gobernador Rendón entregó un dossier con el historial delictivo de alias 'Primo gay', buscando acelerar su pedido de extradición por parte de las autoridades norteamericanas. Al presunto criminal se le atribuyen delitos relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el homicidio de periodistas y policías. Entre los hechos más graves consignados en su expediente destaca el derribo de un helicóptero propiedad del gobierno estadounidense, hecho que dejó un saldo de 13 policías asesinados.

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Ante el debate sobre si el procesado debe cumplir condena en Colombia o ser enviado a territorio estadounidense, Rendón enfatizó la necesidad de una sanción efectiva. "Lo que llegue primero y que implique un castigo ejemplarizante para este criminal", sostuvo el mandatario. Asimismo, manifestó su preocupación por el riesgo de que los detenidos sigan delinquiendo desde los centros carcelarios o sean nombrados gestores de paz, citando el antecedente de alias 'Firu', quien continuó operando tras su captura en julio de 2024. Rendón aclaró que la extradición no paralizará los procesos judiciales locales en Colombia, debido a los mecanismos de cooperación judicial bilateral entre ambos países.

Escuche aquí la entrevista: