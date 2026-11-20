Bajón estrepitoso en el ahorro de agua en el Valle de Aburrá genera preocupación ante la llegada del fenómeno de El Niño. Las metas establecidas por EPM no llegan tan siquiera al 40 % aunque ha llovido durante los últimos días

Los niveles de ahorro de agua en el Valle de Aburrá continúan por debajo de las metas establecidas por Empresas Públicas de Medellín y se ha convertido en una situación que genera preocupación de cara a los días más retadores que podría traer el Fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con el reporte de EPM, el sistema Piedras Blancas registra un ahorro de apenas 34 litros por hogar al día, frente a una meta de 92 litros. Esto representa un cumplimiento del 37 % y una brecha de 58 litros.

La situación es aún más preocupante en el sistema La Fe, que alcanza solamente el 17,1 % de la meta. Allí, los hogares ahorran 12 litros diarios, cuando el objetivo es llegar a 70 litros, por lo que existe una diferencia de 58 litros.



Por su parte, Riogrande II registra un ahorro de 21 litros por hogar al día, equivalente al 30 % de la meta establecida de 70 litros. La brecha es de 49 litros en este sistema de donde dependen Bello, Copacabana, Girardota y las zonas Occidental y Noroccidental de Medellín.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que están haciendo los análisis correspondientes para poder tomar determinaciones y así poder conocer si las condiciones están dadas para volver a los racionamientos de agua.

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“Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo, hay que incrementar el ahorro porque las épocas más complejas de Fenómeno del Niño todavía están por venir”, afirmó.

EPM recordó que ahorrar agua desde ahora será fundamental para afrontar las condiciones de mayor exigencia que podría generar el Fenómeno de El Niño y contribuir a proteger la disponibilidad del recurso hídrico en la capital de Antioquia.