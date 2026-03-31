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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobierno defiende suspensión de capturas a voceros de paz en Itagüí: no implica excarcelación.

Gobierno defiende suspensión de capturas a voceros de paz en Itagüí: no implica excarcelación.

Tras la suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de la mesa de paz de Itagüí, el Gobierno aseguró que la medida no implica su liberación, si no que busca “generar condiciones jurídicas para avanzar en el proceso de paz urbana”.

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