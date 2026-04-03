Inadmiten a otro estadounidense en Medellín: pretendía ingresar a la ciudad con fines sexuales

Otro ciudadano estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, quien pretendía ingresar al país con fines de explotación sexual. En controles migratorios dos colombianos fueron capturados en esta misma terminal aérea

Las autoridades migratorias impidieron la entrada al país de un hombre de nacionalidad estadunidense que arribó a Medellín en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines procedente de Panamá, luego de que los oficiales de Migración Colombia identificaran en la entrevista que al parecer pretendía ingresar al país por turismo con fines de explotación sexual.

Según detalló la entidad, luego de que se logró establecer que ese era su propósito de viaje, procedieron a aplicar la medida de inadmisión, conforme a la normativa vigente.

Con este caso, ya son 29 los ciudadanos extranjeros inadmitidos este año en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que sirve a la capital antioqueña, por posibles conductas asociadas a turismo con fines de explotación sexual. A nivel nacional, la cifra se acerca a los 40 casos por esta misma causal, según informó Migración.



En otras acciones de control en esa misma terminal aérea, durante los procedimientos de inmigración fue identificado un ciudadano colombiano que registraba una orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, emitida por un juzgado penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla. Así mismo, en un segundo caso, fue detectado en los filtros migratorios otro ciudadano colombiano con orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir, requerido por un juzgado penal municipal con función de control de garantías.

Tras las verificaciones, la autoridades migratoria puso a disposición de la Policía Nacional a ambos hombres para que estos procedieran con sus capturas.

“Aunque se reforzó la operación para agilizar el flujo migratorio, el rigor de los controles se mantiene, especialmente para combatir la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y garantizar la seguridad de Medellín y su área metropolitana”, indicó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.