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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inadmiten a otro estadounidense en Medellín: pretendía ingresar a la ciudad con fines sexuales

Inadmiten a otro estadounidense en Medellín: pretendía ingresar a la ciudad con fines sexuales

Ya son 29 los ciudadanos extranjeros inadmitidos este año en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que sirve a la capital antioqueña..

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