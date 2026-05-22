Más de 1.000 emprendedores y 120 ejecutivo se reunirán en Conexión Summit Medellín

Mientras el Foro Económico Mundial advierte que el 43 % de los ejecutivos globales enfrenta mayores dificultades para cerrar negocios hoy que hace una década, en Colombia nace una respuesta agresiva a la parálisis corporativa.

Conexión Summit 2026 anuncia su tercera versión, con una premisa clara, al no ser un espacio para escuchar pitch, y consolidarse en el lugar donde los C-Level de las empresas más grandes del país se sientan a hacer negocios con quienes están hackeando el mercado. En un entorno global donde hacer negocios es cada vez más complejo, la plataforma abre su convocatoria y presenta su agenda de conexiones para 2026, con la meta de superar las 10.000 interacciones empresariales.

La apuesta busca consolidar una red que articule 1 emprendedores, academia y grandes compañías, en un momento en el que la generación de confianza gana relevancia para el tejido empresarial colombiano. El contexto respalda el propósito de esta plataforma. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el deterioro de la cooperación internacional ha modificado las reglas de juego, reforzando que la capacidad de generar conexiones efectivas dejó de ser un valor agregado para convertirse en un factor determinante de competitividad.

“El crecimiento real incomoda. En Conexión Summit eliminamos el ‘pitch’ para acelerar la ejecución. Si un corporativo quiere saber qué está pasando en el futuro de su industria, tiene que estar aquí. Si un emprendedor quiere escalar, su interlocutor es el C-Level que estará sentado en nuestras mesas”, afirma Ana Osorio, CEO de Conexión. Conexión Summit surge para cerrar la brecha histórica entre quienes desarrollan soluciones - emprendedores, academia e investigadores - y quienes tienen la capacidad de escalarlas, como grandes empresas, inversionistas y sector público. La plataforma propone reemplazar el networking tradicional por un modelo de conexión estructurada, orientado a resultados sostenibles en el tiempo.



Este modelo se traduce en una lógica de eficiencia empresarial. Para los corporativos, acceso a soluciones listas para implementación, filtradas por un sistema que cruza necesidades reales con capacidades técnicas; para los emprendedores, la posibilidad de acortar la burocracia y conectar directamente con tomadores de decisión, un factor crítico en entornos de alta competencia por capital y mercado. Para 2026, el evento proyecta más de 10.000 asistentes, más de 10.000 citas solicitadas y al menos 5.000 encuentros efectivos - entendidos como oportunidades de negocio y cocreación - con la participación de más de 1.000 emprendedores y 120 corporativos.

A esto se suman más de 100 experiencias y un espacio de conexiones sin fronteras, con delegaciones de al menos cinco países, entre ellos Estonia como país invitado. Las cifras reflejan una apuesta por impactar directamente la productividad del ecosistema de innovación. Más que un evento de asistencia masiva, se configura como una plataforma que busca traducir interacciones en transacciones, con indicadores orientados a dinamizar la generación de negocios y su impacto en la economía real.

El Summit se realizará el 18 y 19 de agosto en Medellín, en su tercera edición, aunque su operación se extiende durante todo el año mediante un equipo enfocado en estructurar oportunidades de negocio, articular actores del ecosistema y canalizar soluciones hacia escenarios concretos de implementación.

Publicidad

La ciudad sede refleja el potencial para la región y el país. Según el ranking global de StartupBlink, Medellín lidera en Latinoamérica en número de startups por cada 100.000 habitantes, consolidándose como un hub natural para la conexión entre capital, innovación y empresa, en un momento en el que las ciudades compiten por atraer talento, inversión y desarrollo tecnológico.