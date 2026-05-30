Más de 120 empresas darán descuentos y beneficios a quienes voten este domingo

Votar en las elecciones de este domingo 31 de mayo no solo permitirá a los colombianos participar en la elección de quien comandará el país en los próximos cuatro años, sino también acceder a descuentos, promociones y beneficios en más de 120 empresas que se sumaron a la iniciativa Vale Votar.

Según indicaron los promotores de esta iniciativa, Proantioquia y Fenalco Antioquia, se hace con el propósito de incentivar la participación ciudadana y contribuir a reducir la abstención electoral. De las compañías vinculadas, cerca de 80 son antioqueñas, mientras que las demás tienen presencia en distintas regiones del país.

Elecciones en Colombia. Foto: EFE.

Así las cosas, la campaña consiste en que con el certificado electoral, documento que reciben quienes ejercen su derecho al voto, se puede acceder a ofertas y beneficios en establecimientos de sectores como comercio, gastronomía, moda, hogar, bienestar y servicios. Entre las marcas participantes se encuentran Yamaha, Puntos Colombia, Flamingo, Americanino, Nespresso, Haceb, Juan Valdez, Pergamino, Imusa, Astor, OFFCORSS y Ragged, entre otras.

Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, señaló que la iniciativa surgió como una forma de promover la participación ciudadana y recordar la importancia de acudir a las urnas.



"Junto a más de 50 empresas del país, reconocidas y muy queridas por los colombianos, creamos la campaña Vale Votar, que incentiva la participación en las urnas este domingo 31 de mayo", aseguró Velásquez.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, aseguró que la alianza entre el sector empresarial busca enviar un mensaje sobre la importancia de que los colombianos participen activamente en la definición del rumbo del país.

"Colombia enfrenta el proceso electoral más importante en su historia reciente, y es por eso que el compromiso con la democracia debe ser mayor. Por presentar tu certificado electoral, vas a poder adquirir descuentos en el comercio. Los invitamos a que salgan a votar masivamente y ejerzan su derecho a definir el rumbo del país", manifestó Bernal.

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Finalmente, explicaron desde ambas entidades que la iniciativa es de carácter apartidista y está dirigida a todos los ciudadanos, sin importar por quién voten. Para acceder a los descuentos y promociones, únicamente será necesario participar en la jornada electoral, conservar el certificado electoral y presentarlo en las tiendas físicas de los comercios aliados.