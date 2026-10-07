Más de 30 vuelos afectados por banco de niebla en aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Aunque pararon las lluvias que fueron fuertes hasta esta madrugada de miércoles, hubo condiciones meteorológicas adversas para las operaciones aéreas, por un banco de niebla sobre la estación de la terminal internacional que opera en el oriente de Antioquia.

Por esta situación el concesionario Airplain y las autoridades aéreas, reportaron que hubo restricciones para despegues y aterrizajes.

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Luego de una evaluación al final se tuvo dos vuelos cancelados, 30 demorados y otros 3 que tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos.

Algunos vuelos que salieron de Bogotá, tuvieron que regresar al Dorado por esa situación.



Los usuarios afectados tenían destinos como Bogotá, ciudades de la Costa Caribe, el Eje Cafetero y otras zonas del país. Se pide verificar los itinerarios con las diferentes aerolíneas