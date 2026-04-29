Más de 470 pacientes esperan traslado a hospitales de mayor nivel en Antioquia

Pacientes se llevan la peor parte en la crisis de la salud: en Antioquia hay más de 470 personas esperando ser trasladadas a hospitales de mayor nivel. Según el observatorio de salud de la Personería de Medellín, de los que están en la capital antioqueña la mayoría son de Savia Salud.

Las largas esperas para que los pacientes reciban atención de mayor nivel en hospitales de Antioquia se están prolongando aún más, lo que generó un represamiento de usuarios en subregiones como el Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste del departamento, quienes están a la espera de remisiones.

Según la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, a la fecha hay 476 pacientes que están hospitalizados en clínicas de baja y mediana complejidad esperando ser remitidos a los sitios donde, por contrato de sus EPS y las especialidades necesarias, les den la atención que requieren.

Por su parte, el Observatorio de Salud de la Personería de Medellín alertó que con corte al 28 de abril son 144 pacientes los que se concentran en centros asistenciales de la ciudad, 121 de estos afiliados a Savia Salud, que estuvo tres años intervenida por el Gobierno Nacional y tiene una cartera pendiente con hospitales de la región por más de $1,2 billones. Otros siete usuarios son de Coosalud, a los que se suman quienes tienen como responsables de pago el Adres o SOAT por accidentes de tránsito, según datos del centro regulador de emergencias y urgencias (CRUE).



La preocupación es que los pacientes están esperando días, incluso semanas, por esta atención en salud, pues puede variar de acuerdo a la condición de salud en particular y la disponibilidad de camas en el servicio solicitado. Por ejemplo en la capital antioqueña se vienen registrando dificultad en la remisión debido a la poca oferta o disponibilidad de algunas especialidades como coloproctología, cirugía de tórax, ortopedia y cardiología, según el Ministerio Público.

A problemas como el servicio de ortopedia en algunos centros por escasez de equipos o materiales, se suman las dificultades para atender a personas con enfermedades del corazón o trastornos mentales que necesitan hospitalización. También hay limitaciones para hospitalizar pacientes en medicina interna y escasez de camas en unidades de cuidado intensivo o especializadas, especialmente para casos graves.

De acuerdo con esta entidad, no todos los pacientes a la espera de remisión son residentes en Medellín, sino que al ser ciudad receptora congrega a quienes son remitidos de otros municipios de Antioquia y/o de otros departamentos como Chocó o Córdoba.

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De las remisiones pendientes en suelo paisa, la mayoría se concentran en el Valle de Aburrá, con 264, seguido del Oriente con 43 y el Suroeste con 38. En cuanto a las EPS involucradas, 192 pacientes están afiliados a la Nueva EPS y otros 161 a Savia Salud.