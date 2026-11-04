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Niño falleció luego de estar cuatro días hospitalizado por caída en Medellín

Según la versión inicial entregada a las autoridades, un canino habría derribado al menor, quien cayó de espaldas.

sala de hospital.jpg
Sala de hospital.
Foto: imagen de archivo, Magnific.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Un niño de dos años de edad falleció en la Policlínica de Medellín tras haber permanecido cuatro días bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El menor de edad, oriundo de la ciudad de Cúcuta, ingresó al centro hospitalario el pasado jueves 29 de octubre tras sufrir un fuerte golpe durante un incidente registrado en la parte alta del oriente de la ciudad.

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De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el sector Las Golondrinas, del barrio Enciso. Según la versión inicial entregada a las autoridades, un canino habría derribado al menor, quien cayó de espaldas, sufrió una obstrucción respiratoria y posteriormente comenzó a convulsionar en el lugar.

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Tras el impacto, el niño fue trasladado de inmediato a la unidad hospitalaria para recibir atención especializada. Durante la valoración inicial, el personal médico identificó un hematoma en la región frontal y laceraciones en la zona parietal, hallazgos que, sumados a la gravedad de su condición neurológica, motivaron su ingreso urgente a quirófano y posterior remisión a cuidados intensivos.

Las autoridades informaron que la causa exacta del fallecimiento y las circunstancias precisas del hecho permanecen bajo investigación. El caso quedó a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de practicar la autopsia para determinar el dictamen médico-legal que orientará las decisiones judiciales correspondientes.

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