“No lo sabía y si lo sabía no es delito”: Luis Pérez en audiencia ante la JEP por operación Orión

“No lo sabía y si lo sabía no es delito”: en diálogo con Blu Radio, el exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, se refirió al desarrollo de la operación Orión en la Comuna 13 y la reciente solicitud de la JEP para que evalúen su responsabilidad en posibles excesos de la fuerza pública durante la intervención militar. El exmandatario entregó detalles sobre la información que ya entregó a ese tribunal

La reciente imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 12 exintegrantes de la fuerza pública señalados de cometer delitos de guerra y lesa humanidad durante el desarrollo de la Operación Orión en la Comuna 13, también volvió a poner sobre la conversación el grado de responsabilidad que en el operativo pudo tener el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez.

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En diálogo con Blu Radio el exmandatario se pronunció particularmente sobre la solicitud de ese tribunal a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen el grado de responsabilidad que en lo sucedido pudo tener Pérez Gutiérrez, pues testigos dentro de las investigaciones aseguran que estuvo “plenamente informado” durante reuniones de seguridad previas sobre lo que iba a ocurrir en particular el 16 y 17 de octubre de 2002.

Al respecto el exalcalde reafirmó que no estaba enterado de la intervención ordenada por parte del entonces presidente Álvaro Uribe, que solo recibió reporte cuando ya había iniciado el operativo, pero que en caso de haberla conocido previamente tampoco convierte la situación en un delito.



“Decir que que un señor dijo que yo conocía el inicio de la operación y eso pues primero que todo no lo sabía, pero segundo, sí lo sabía no es ningún delito, que además todos esos delitos de omisiones y demás ya deben haber prescrito después de 23 años”, contestó en Blu Radio.

Gutiérrez también sostuvo que este fue uno de los puntos clave dentro de la información que ya entregó a la JEP en una diligencia a comienzos de año donde el magistrado del caso le consultó adicionalmente por asuntos como una posible alianza de funcionarios de la entonces Metroseguridad con informantes en la zona, la cual afirmó desconocer al tratarse de una entidad descentralizada de la administración municipal.

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“Efectivamente, el secretario de gobierno era el que presidía esa junta. Yo jamás estuve, eso dije que no tenía como alcalde pues la información porque nunca asistí a ninguna junta y era un instituto descentralizado y así también lo manifestó el Dr. Jorge Valles que sí estuvo en esas juntas”, aseveró Pérez.

Finalmente, el exalcalde de la capital antioqueña expresó que no encuentra razones plenamente justificadas para la reciente solicitud de la JEP a organismos judiciales y disciplinarios, en vista de la información que ya ha entregado. Por eso, planteó cuestionamientos a posibles sesgos del tribunal.

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“La jefe no quiere a los que hayamos tenido la fuerza y la voluntad de enfrentar sobre todo la guerrilla. En esa época la guerrilla estaba muy cómoda en la comuna 13. Los comandos armados del pueblo con el ELN allá mandaban igual algunos sectores de las FARC”, agregó el exalcalde.

La decisión de la JEP para imputar a los 12 exuniformados, entre ellos al general Mario Montoya, documentó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas, entre ellos 87 desapariciones forzadas y 80 homicidios durante ‘Orión’ y otras intervenciones militares durante la misma época.