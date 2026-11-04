En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Corte Suprema aumentó a 33 años condena contra padrastro por crimen de niño de dos años en Medellín

Corte Suprema aumentó a 33 años condena contra padrastro por crimen de niño de dos años en Medellín

Por los hechos también fue condenada a 32 meses la madre del menor que sufrió asfixia y graves maltratos físicos, al no impedir la situación ni proteger al menor.

procuraduria general de la nacion.jpg
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Un reversazo en la justicia se evidenció en las últimas horas, en un caso que generó indignación en la capital antioqueña. La Corte Suprema de Justicia aumentó en más de 11 años la condena contra Mateo Sepúlveda Jaramillo por el homicidio de su hijastro, un niño de dos años y cinco meses que murió en septiembre de 2017, luego de sufrir asfixia y graves maltratos físicos en una vivienda del barrio Cristo Rey, en Medellín.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La decisión se produjo tras una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó la reducción de la pena que había dispuesto el Tribunal Superior de Medellín. Inicialmente, Sepúlveda había sido condenado a 37 años y seis meses de prisión; sin embargo, en segunda instancia, la sanción fue disminuida a poco más de 22 años, luego de que se retiraran los agravantes del homicidio.

Últimas noticias

Luis Pérez.jpg
Antioquia

“No lo sabía y si lo sabía no es delito”: Luis Pérez en audiencia ante la JEP por operación Orión

sala de hospital.jpg
Antioquia

Niño falleció luego de estar cuatro días hospitalizado por caída en Medellín

Publicidad

El Ministerio Público argumentó ante la Corte que debía mantenerse el agravante relacionado con el aprovechamiento de la indefensión de la víctima, debido a que, por su corta edad, el niño no tenía posibilidades de resistirse a la agresión de un adulto. Además, señaló que esta circunstancia había sido expuesta desde la imputación de cargos.

En sentencia del 14 de octubre de 2026, la Sala de Casación Penal acogió los argumentos de la Procuraduría y restableció el agravante. De esta manera, la condena quedó fijada en 400 meses de prisión, equivalentes a 33 años y cuatro meses.

Por su parte, la pena de 32 meses de prisión impuesta a la madre biológica del menor, Daniela Giraldo Sierra, como coautora del homicidio por no impedir la muerte de su hijo, se mantuvo sin modificaciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El caso se conoció en septiembre de 2017, cuando fueron enviados a prisión el padrastro y la madre del niño. Durante las audiencias también se reveló que tres de los siete testigos del maltrato que sufría el menor habían recibido amenazas de muerte por parte de Sepúlveda para evitar que denunciaran lo ocurrido.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Antioquia

Procuraduría General de la Nación

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad