Corte Suprema aumentó a 33 años condena contra padrastro por crimen de niño de dos años en Medellín

Un reversazo en la justicia se evidenció en las últimas horas, en un caso que generó indignación en la capital antioqueña. La Corte Suprema de Justicia aumentó en más de 11 años la condena contra Mateo Sepúlveda Jaramillo por el homicidio de su hijastro, un niño de dos años y cinco meses que murió en septiembre de 2017, luego de sufrir asfixia y graves maltratos físicos en una vivienda del barrio Cristo Rey, en Medellín.

La decisión se produjo tras una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó la reducción de la pena que había dispuesto el Tribunal Superior de Medellín. Inicialmente, Sepúlveda había sido condenado a 37 años y seis meses de prisión; sin embargo, en segunda instancia, la sanción fue disminuida a poco más de 22 años, luego de que se retiraran los agravantes del homicidio.

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El Ministerio Público argumentó ante la Corte que debía mantenerse el agravante relacionado con el aprovechamiento de la indefensión de la víctima, debido a que, por su corta edad, el niño no tenía posibilidades de resistirse a la agresión de un adulto. Además, señaló que esta circunstancia había sido expuesta desde la imputación de cargos.

En sentencia del 14 de octubre de 2026, la Sala de Casación Penal acogió los argumentos de la Procuraduría y restableció el agravante. De esta manera, la condena quedó fijada en 400 meses de prisión, equivalentes a 33 años y cuatro meses.



Por su parte, la pena de 32 meses de prisión impuesta a la madre biológica del menor, Daniela Giraldo Sierra, como coautora del homicidio por no impedir la muerte de su hijo, se mantuvo sin modificaciones.

El caso se conoció en septiembre de 2017, cuando fueron enviados a prisión el padrastro y la madre del niño. Durante las audiencias también se reveló que tres de los siete testigos del maltrato que sufría el menor habían recibido amenazas de muerte por parte de Sepúlveda para evitar que denunciaran lo ocurrido.

