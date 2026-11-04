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Investigan reportes de patrullajes de hombres armados en zona rural de Rionegro, Antioquia

Organizaciones sociales hablan de posibles desplazamientos silenciosos en esta zona del departamento.

325104_Blu Radio. Fusil. Foto: Referencia AFP
Blu Radio. Fusil.
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La posible expansión de estructuras delincuenciales y el aumento de las intimidaciones contra la población encendieron las alarmas de los organismos defensores de derechos humanos en Rionegro por la supuesta disputa por el control territorial y las rentas criminales.

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La alerta fue emitida por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, quienes aseguraron haber recibido denuncias de habitantes sobre la presencia de hombres armados que se movilizan en motocicletas y realizan patrullajes.

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Según lo que se ha conocido, estas personas estarían buscando a posibles víctimas para asesinarlas y, además, se estaría reportando un desplazamiento silencioso y progresivo de familias que, por temor a represalias y amenazas, han optado por abandonar sus viviendas.

A esta situación se suman versiones sobre la reorganización y el intento de expansión de la estructura delincuencial conocida como 'Los Pamplona', que tendría presencia en el Oriente antioqueño desde hace más de dos décadas.

El panorama genera mayor preocupación por la reciente Alerta Temprana 028 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre un riesgo extremo en zonas rurales de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón, debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la estructura criminal El Mesa.

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