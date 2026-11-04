Airbnb dejó más de $3 billones a la economía de Medellín en 2025: restaurantes, los más beneficiados

Ante diversas discusiones que se han dado en Medellín por la presencia de las viviendas de renta turística como Airbnb en diferentes puntos de la ciudad, la plataforma confirmó que solo el año pasado movilizó más de $3 billones en los comercios locales, dejando ver los beneficios monetarios que aseguran son necesarios para el crecimiento de la economía.

De acuerdo con las cifras, los viajeros que se hospedaron en Airbnb dinamizaron diferentes sectores comerciales como, por ejemplo, los restaurantes que encabezaron el gasto con más de $700.000 millones, mientras que el entretenimiento registró cerca de $600.000 millones y las compras superaron los $500.000 millones.

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Otros sectores también recibieron beneficios económicos por cuenta de los visitantes fueron el transporte que concentró más de $400.000 millones, al igual que otros bienes y servicios, mientras que el gasto en comestibles superó los $360.000 millones.

Además, los anfitriones de Airbnb en Medellín generaron ingresos superiores a los $520.000 millones durante 2025, recursos que, según la plataforma, representan una oportunidad económica para las familias que ofrecen sus viviendas como alternativas de alojamiento.



La dinámica turística también se extendió a otros municipios de Antioquia, entre ellos Envigado, Sabaneta, El Peñol, Rionegro, Guatapé, Itagüí, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Bello y Jardín, destinos que registraron ingresos para anfitriones vinculados a la plataforma.

Finalmente, Airbnb anunció un nuevo modelo de financiación, en ciudades como Medellín, mediante el cual destinará parte de sus ingresos por cada estancia a una organización que ofrece alojamiento temporal gratuito a personas afectadas por situaciones de crisis. La iniciativa busca aportar 500 millones de dólares durante los próximos cinco años.