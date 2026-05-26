Por críticas del gobernador de Antioquia, Wilmar Mejía respondió que no es cercano a grupos armados

Nuevamente el gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó al Wilmar Mejía, director de la UIAF, por sus presuntos vínculos con alias 'Calarcá' y su permanencia en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. El funcionario sostuvo que “no ha tenido ninguna relación con ningún grupo armado.

El anuncio del retorno de Colombia a la red internacional de más de 170 Unidades de Inteligencia Financiera, conocida como Grupo Egmont, nuevamente provocó rechazo desde Antioquia hacia Wilmar Mejía, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

El anuncio de Mejía sobre el cumplimiento de todo el plan de mejoramiento impuesto por la sanción de septiembre del año anterior tras revelaciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso Pegasus, generó cuestionamientos por parte del gobernador Andrés Julián Rendón.

“¿Qué autoridad moral y ética tiene este sujeto para dirigir la UIAF y hacer parte del consejo superior de la Universidad de Antioquia?”, interrogó el mandatario quien también recordó que el funcionario está siendo investigado por la Fiscalía 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con el jefe disidente de las Farc, alias ‘Calarcá’.



Ante este tipo de declaraciones, Mejía recordó que no ha tenido relación alguna con ningún grupo armado en el país.

“No he tenido relación con ninguna estructura armada ilegal en el país. Mis acercamientos, como lo dije también en algún momento, decidieron a labor periodística o trabajo de campo como en el desarrollo de mis de mi profesión en el marco de la formulación de planes, programas y proyectos”, aseveró.

Si bien hasta ahora no hay imputación formal ni condena a Mejía, sí han surgido nuevos elementos que mantienen vivo el caso. La Fiscalía confirmó recientemente que encontró información “grave” y verificó parte del contenido hallado en computadores, celulares y memorias USB incautados en julio de 2024 durante un operativo contra la estructura de Calarcá en Antioquia.

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Por ahora, el proceso está en etapa de recolección y análisis de pruebas. La Fiscalía no ha anunciado decisiones definitivas, pero el caso tomó más fuerza después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmara públicamente que la información extraída de los equipos de Calarcá sí fue corroborada y contiene hechos “muy graves”.