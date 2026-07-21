Pueblo de Antioquia está preocupado por fuerte olor a "mortecino": ¿qué está pasando?

Los habitantes de un municipio del suroeste de Antioquia aseguran que convivir con un fuerte olor a “mortecina” se ha convertido en parte del día a día de la población. El tema antes era ocasional, pero ahora la comunidad y la administración municipal manifiestan que el problema se presenta con mayor frecuencia y ha generado preocupación por posibles efectos en la salud y la calidad de vida.

Según explica la Alcaldía de Amagá, durante el año 2026 se han recibido más de 300 quejas formales relacionadas con malos olores, es decir, cerca de dos reportes diarios. Los habitantes señalan que el olor es similar al de un animal muerto y que suele intensificarse cuando el cielo está nublado, durante la madrugada o en horas de la noche.

¿Por qué hay un fuerte olor a mortecina en Amagá?

Según explicó la administración municipal, el principal origen de los olores estaría relacionado con la empresa Sanimax de Colombia, antes conocida como Agropecuaria San Fernando, que lleva más de tres décadas operando en el municipio.



De acuerdo con la Dirección de Gestión Ambiental y Minera de Amagá, la compañía recibe subproductos de origen animal provenientes de plantas de beneficio bovino, porcino y avícola para transformarlos en harinas destinadas a diferentes industrias.

ANI

Entre los materiales que procesa se encuentran:



Sangre.

Plumas.

Huesos.

Vísceras.

Otros subproductos de la industria cárnica.

La directora de Gestión Ambiental, Magdalena Ortega Mendoza, explicó que los olores se perciben con mayor intensidad entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, además de la medianoche. También señaló que el aumento en el volumen de procesamiento habría intensificado la situación, debido a que parte de la materia prima llega desde lugares más lejanos y comienza a descomponerse durante el transporte.

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Habitantes de Amagá reportan afectaciones por malos olores

La Alcaldía sostiene que los ciudadanos han reportado molestias constantes, náuseas, dolores de cabeza y una disminución en su calidad de vida. Incluso, el alcalde Wilser Molina manifestó su preocupación por el incremento de enfermedades respiratorias registradas en el municipio y consideró necesario realizar estudios para establecer si existe alguna relación con esta problemática.

Según el mandatario, el olor también ha sido percibido en municipios cercanos como Angelópolis, Fredonia y Venecia.

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Sanimax responde a las denuncias por los malos olores

La empresa rechazó las críticas y aseguró que su actividad hace parte de un modelo de economía circular, al transformar subproductos de la industria cárnica que, de otra manera, terminarían en rellenos sanitarios.

Además, afirmó haber implementado medidas para reducir las emisiones, entre ellas:



Aspersiones permanentes con productos encapsuladores de olores.

Instalación de un reactor anaerobio en la planta de tratamiento de aguas.

Incorporación de un nuevo sistema para complementar el tratamiento de gases.

Sanimax también sostuvo que cumple con la normativa ambiental vigente, recibe visitas periódicas de Corantioquia y que actualmente sus emisiones permanecen controladas.

Entretanto, la Alcaldía insistió en solicitar mayores controles ambientales e invitó a la comunidad afectada a acudir a los mecanismos jurídicos para que las denuncias sean evaluadas por las autoridades competentes.

¿Por qué hay malos olores a "mortecina" en el municipio de Amagá?

La Alcaldía de Amagá señala como origen de los olores a la empresa Sanimax de Colombia, la cual procesa y transforma subproductos de origen animal (como vísceras, sangre, huesos y plumas) para convertirlos en harinas industriales. La descomposición de esta materia prima durante el transporte y un mayor volumen de procesamiento han intensificado la problemática.

¿Qué efectos en la salud están causando los malos olores en Amagá?

Los habitantes del municipio y de zonas vecinas como Angelópolis, Fredonia y Venecia reportan náuseas, dolores de cabeza, molestias permanentes y afectaciones en su calidad de vida. Asimismo, la administración municipal ha expresado preocupación por un incremento en las enfermedades respiratorias de la zona.

¿Qué responden las autoridades ambientales y la empresa Sanimax ante las denuncias?

La empresa Sanimax asegura que cumple con la normativa ambiental, usa sistemas encapsuladores de olores y cuenta con el aval de Corantioquia. Por su parte, la Alcaldía cuestiona que los monitoreos no sean independientes y exige controles ambientales más rigurosos, mientras Corantioquia sostiene que las emisiones actuales permanecen dentro de los límites legales.