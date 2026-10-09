Recientes lluvias permitieron a EPM encender por períodos la tercera turbina de Hidroituango

Aunque para muchos los aguaceros han sido un dolor de cabeza por las emergencias y las tragedias que ocasionan, para EPM, hoy, las lluvias son aliadas, debido que después de que septiembre sea un mes crítico, la central Hidroituango, este mes de octubre está recibiendo una descarga de agua superior a los 488 metros cúbicos por segundo del río Cauca.

Gracias a esta situación del clima, por períodos se ha logrado tener en funcionamiento la tercera turbina de las cuatro que tiene la central, que permite que se destine 900 megavatios de energía para el país.

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El Ideam señaló que el aumento en el afluente se dio ante las lluvias que se han registrado desde el pasado 21 de septiembre, hay que mencionar que recientemente el presidente Abelardo De La Espriella anunció un plan de choque para evitar que sea necesario un racionamiento de energía.

Por lo pronto, vale la pena precisar que aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó que la megaobra suba su nivel del embalse hasta la cota 420, hasta ahora solo se ha logrado llegar a la 411, que si no llueve constante, no se podría alcanzar la meta.



Así lo expuso para esa época Alberto Mejía, gerente de Generación de Energía de EPM: “Poder subir la cota del embalse hasta la cota 420 va a ser todo un reto. De todas maneras se espera que por la temporada invernal algo de lluvias lleguen en octubre y noviembre y tenemos esa expectativa, pero realmente ahí ya estamos corroborando la fortaleza de este fenómeno del niño porque el río Cauca ya está en mínimos históricos”.

Desde agosto, la compañía paisa advirtió que el gran temor está en que puedan coincidir las dos situaciones: bajos caudales del Cauca con la fase más intensa del fenómeno de El Niño, afectando la generación de energía justo en momentos de mayor consumo de este recurso en todo el país.