Revelan qué provocó el accidente de el cantante ‘El Andariego’ en Sonsón, Antioquia

En la tarde de este domingo, autoridades del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, confirmaron que el cantante de música popular ‘El Andariego’ sufrió un accidente de tránsito en el sector de la vereda Tasajo.

Según la información inicial, el artista presentó heridas leves y recibió atención médica en un centro de salud de la localidad.

Publicidad

El cantante se desplazaba en una camioneta hacia el municipio de Nariño, donde tenía prevista una presentación esta noche en las tradicionales Fiestas de las Cosechas.

Luego de la conmoción que el hecho causó, horas después, el cantante de música popular Juan Carlos Hurtado publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresó que se encontraba bien tras el siniestro y dio un parte de tranquilidad a sus seguidores.



¿Qué provocó el accidente de ‘El Andariego’ en Antioquia?

De igual forma, indicó que la causa del accidente se debió a un microsueño al frente del volante, debido a las extensas jornadas de trabajo y viajes que ha tenido que llevar a cabo en los últimos días.

Publicidad

“Bueno, mi gente, parte de tranquilidad para todos... El tema de las trasnochadas y los viajes, pues siempre hay microsueños, y en un microsueño, nos trepamos al barranco, pero pues todo está perfectamente bien, estamos bien”.

Por último, indicó que en el vehículo viajan dos personas, él y su yerno, y que ambos salieron prácticamente ilesos; la mayor parte de los daños se los llevó el vehículo, que terminó saliéndose de la vía en una curva.

Publicidad

“Mi yerno y yo, que éramos los que viajamos en la camioneta, estamos superbién. Son daños materiales, daños de latas. Gracias a Dios estamos bien para que no se preocupen y no se dejen confundir de pronto por ahí con la gente malintencionada publicando cosas. Dios me los bendiga”.