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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cantante de música popular El Andariego sufrió un accidente de tránsito en Sonsón, Antioquia

Cantante de música popular El Andariego sufrió un accidente de tránsito en Sonsón, Antioquia

El artista se presentará esta noche en las Fiestas de la Cosecha, en el municipio de Nariño.

Cantante de música popular El Andariego en un concierto en Putumayo.
Cantante de música popular El Andariego en un concierto en Putumayo. Foto tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Las autoridades del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, confirmaron que el cantante de música popular El Andariego sufrió un accidente de tránsito en el sector de la vereda Tasajo. Según la información preliminar, el artista presenta heridas leves y recibe atención médica en un centro de salud de la localidad.

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El cantante se desplazaba hacia el municipio de Nariño, donde tenía prevista una presentación esta noche en el marco de las tradicionales Fiestas de las Cosechas.

Cantante de música popular El Andariego.
Cantante de música popular El Andariego. Foto tomada de redes sociales.

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Por el momento, se desconoce el estado de salud de los demás ocupantes del vehículo involucrado en el siniestro, así como las causas que habrían provocado el accidente.

Las autoridades adelantan el seguimiento a la situación, mientras se espera conocer más detalles sobre el estado de salud del artista y de las demás personas que lo acompañaban.

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