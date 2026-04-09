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Siguen afectaciones en oficina de pasaportes en Medellín: este jueves se perdieron 900 citas

Más de 2.600 personas en Antioquia se han visto afectadas por la suspensión del servicio de expedición de pasaportes a nivel nacional, por una falla en el sistema de la Cancillería.

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