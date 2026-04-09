Siguen afectaciones en oficina de pasaportes en Medellín: este jueves se perdieron 900 citas

Por tercer día consecutivo se sienten en Antioquia las repercusiones de la suspensión de la expedición de pasaportes en Colombia, en donde pese al anuncio de que no se puede expedir nuevos documentos por una falla a nivel nacional, algunos se aventuran a visitar las oficinas de la Gobernación con la esperanza de se arregle el problema.

La situación ya ha afectado a más de 2.600 personas entre las que se encuentra Bibiana Alba, una colombiana que está en proceso de sacar la residencia en Panamá y debe viajar con su hija menor de edad el próximo lunes. Según narró, no tiene alternativa viable ante esta dificultad pues le acarrearía altos sobrecostos en vuelos.

"El plan b sería dejarla, ir y volver nuevamente, pero eso genera gastos, entonces por toda esta situación, ¿quién le responde a uno o qué se hace? Bastante preocupada, porque si tampoco viajo el el día lunes, me toca también pagar una multa allá, porque también tengo mi residencia", indicó.

Por su parte, en diálogo con Blu Radio la directora de Pasaportes del departamento, Alexandra Sánchez, aseguró que diariamente hay una capacidad para 2.500 citas, pero por estos días no han tenido lleno completo, pues por ejemplo el martes se tenían 1.400 turnos. La funcionaria reconoció las graves afectaciones para quienes incluso llegan desde otros municipios antioqueños o departamentos a realizar este trámite.



"Que estén pendientes de los canales de comunicación, de la página de la Gobernación también donde toman el agendamiento de la cita, ahí se estará colocando la notica cuando ya se restablezca el servicio. Todos los ciudadanos que han tomado pago, porque primero se hace el pago, decirles que este tiene vigencia de cinco años. Hoy tenemos que la plataforma para solicitar pagos y citas está cerrada hasta nueva orden, pues cuando podamos restablecer el servicio", detalló.

Datos de la Gobernación de Antioquia señalan que solo este jueves hubo 900 citas que deberán ser reprogramadas a causa de la situación y que solo se está prestando el servicio de entrega de documentos, 11.000 que aún están en esta dependencia, para lo cual deben dirigirse a la oficina ubicada en Plaza de la Libertad, por la avenida El Ferrocarril.

De momento, habilitaron la línea 6044099000 para los afectados, a quienes les pidieron estar atentos a los canales oficiales para saber cuándo se pueden acercar a las oficinas nuevamente y que, además, estén pendientes de sus correos y otros medios oficiales para conocer cómo se retomará la prestación del servicio una vez se reanude la expedición y renovación de pasaportes.