Video revela fuga de alias ‘Chala’ tras operativo militar en Antioquia: huyó herido en una moto

Un video hallado por las autoridades durante recientes operaciones militares en el norte y el Bajo Cauca antioqueño dejó en evidencia la fuga de alias ‘Chala’, uno de los principales cabecillas de las disidencias señaladas del asesinato del periodista Mateo Pérez. Las imágenes, grabadas por integrantes de la misma estructura criminal, muestran el momento en el que los delincuentes escapaban de la zona donde tropas del Ejército adelantaban una ofensiva en su contra.

En la grabación, que ya es analizada por inteligencia, se observa durante algunos segundos una motocicleta en la que alias ‘Chala’ huye aparentemente herido, mientras es auxiliado por otro hombre vestido de civil. Según información de inteligencia militar, alias ‘Macho Viejo’, otro de los cabecillas de esa estructura armada ilegal, también habría resultado lesionado durante el operativo y logró escapar junto a otros integrantes del grupo.

Las autoridades señalaron que, en medio de la persecución, los disidentes habrían ejecutado maniobras de distracción para desviar a las tropas hacia otros sectores y así facilitar la huida de sus máximos jefes. Durante el enfrentamiento entre las FF. MM. y las disidencias, un menor de 17 años murió, según confirmó el general Hugo López.

Durante el despliegue, los uniformados encontraron además un teléfono celular abandonado por los criminales, elemento que actualmente es sometido a análisis forense por expertos en telecomunicaciones para extraer información que permita ubicar a los cabecillas y conocer los movimientos de la organización.

El Ministerio de Defensa confirmó que continúan vigentes las recompensas por varios líderes de las disidencias que delinquen en Antioquia. Por alias ‘Primo Gay’ se ofrecen hasta 640 millones de pesos; por alias ‘Chala’, 500 millones; mientras que por alias ‘Macho Viejo’, ‘Emmanuel’ y ‘Santiago’ la recompensa asciende a 100 millones de pesos por cada uno.