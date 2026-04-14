Una camioneta terminó volcada tras fuerte choque en la calle 63 de Bogotá

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes en la calle 63 con carrera 28, sentido oriente - occidente, donde un vehículo terminó volcado frente al colegio Nuestra Señora Del Pilar, afectando la movilidad en este sector de la localidad de Barrios Unidos, de Bogotá.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro involucró a una camioneta que, tras colisionar con un taxi, terminó con las llantas hacia arriba sobre la calzada. Videos captados por transeúntes muestran la magnitud del impacto que dejó el automotor completamente invertido en la vía.

Al lugar se desplazaron unidades de tránsito para atender la emergencia. Mientras se realizan las respectivas labores, las autoridades confirmaron el cierre de un carril, lo que ha provocado una notable congestión vehicular para quienes se desplazan hacia el occidente de la capital.

Movilidad en la calle 26 hoy

De forma simultánea, la Secretaría de Movilidad reportó otra emergencia vial en el centro de la ciudad. Se trata de un siniestro en la Avenida El Dorado (calle 26) con carrera 13, en la localidad de Santa Fe, donde se vieron involucrados un bus articulado de TransMilenio y un ciclista.



El reporte oficial de las 01:07 p. m. indica que el Grupo Guía y la Policía de Tránsito mantienen la gestión del tráfico en el punto, permitiendo únicamente el paso a un carril en sentido oriente - occidente. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas debido a los retrasos que presentan ambos corredores viales este mediodía.