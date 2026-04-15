Adultos mayores podrán acceder a vivienda sin endeudarse: así funciona la iniciativa en Bogotá

En Bogotá, poder acceder a una vivienda digna es uno de los retos más complejos para los ciudadanos, especialmente para la población adulta mayor. Sin embargo, una iniciativa podría cambiar el panorama, ofreciendo soluciones más concretas y ajustadas a sus necesidades.

El programa, impulsado desde el Distrito, apunta a facilitar el acceso a vivienda para los abuelos que, en muchos casos, no cuentan con ingresos estables ni con opciones claras dentro del mercado tradicional. La apuesta es sencilla, pues busca reducir barreras y ofrecer alternativas reales para una población que usualmente se queda por fuera de los créditos hipotecarios o subsidios convencionales.



Vivienda para personas mayores en Bogotá

Pareja comprando vivienda, referencia. Foto: Bancolombia

Por años, miles de adultos mayores en la ciudad han tenido que enfrentar condiciones de arriendo inestables, ya sea vivir con familiares o incluso depender de ayudas informales. La falta de ingresos fijos y la edad han sido factores determinantes para que no puedan acceder con facilidad a soluciones de vivienda formal.

Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la idea es combatir el sedentarismo en mayores de 60 años para proteger su salud física, equilibrio emocional y autonomía. Ante ello, aparece Aldeia, una propuesta que se inaugurará el próximo 20 de junio y será operado por Casa Nua para brindar acceso a vivienda de calidad para los adultos mayores.



Con esta iniciativa, el Distrito busca cerrar esa brecha. La idea es priorizar a quienes están en condiciones de vulnerabilidad, brindándoles opciones que no obliguen a los adultos mayores a asumir endeudamientos imposibles ni requisitos difíciles de cumplir.



Cómo funciona el acceso a vivienda para adultos

El modelo se enfoca en ofrecer alternativas mucho más flexibles, donde el acceso no dependa netamente de la capacidad de pago tradicional. En ese sentido, se han creado mecanismos que permiten adaptar las condiciones a la realidad económica de esta población.

Además, la idea es integrar el acceso a vivienda con otros apoyos sociales, por lo tanto, los beneficiarios no solo tendrán un techo, sino también mejores condiciones.



Claves de la iniciativa que transforma el acceso a vivienda

Prioriza a adultos mayores en condición de vulnerabilidad y sin vivienda propia.

Reduce requisitos frente a modelos tradicionales de compra o arriendo.

Integra apoyos sociales adicionales para mejorar la calidad de vida.

Busca soluciones sostenibles sin generar deudas difíciles de pagar.

Este tipo de programas reflejan un cambio en la forma de pensar la política pública en Bogotá. Más allá de entregar subsidios, el enfoque está en generar soluciones de largo plazo que respondan a las condiciones reales de la población mayor.

Aunque el reto sigue siendo grande, especialmente por la alta demanda, la iniciativa abre una puerta para que miles de personas mayores puedan acceder a una vivienda digna sin depender exclusivamente de sus ingresos o del apoyo familiar.