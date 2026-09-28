Alerta en Bogotá por cobros engañosos a nombre del Ingreso Mínimo Garantizado

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) encendió las alarmas en la capital al detectar una ola de comunicaciones fraudulentas en las que personas inescrupulosas intentan estafar a los ciudadanos exigiendo pagos de dinero e información bancaria para supuestamente acceder o reclamar los giros del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

La alerta institucional se emitió tras confirmar el uso de canales digitales como WhatsApp, mensajes de texto y correos electrónicos para difundir soportes falsos de transferencias que buscan engañar a los ciudadanos.



Cómo son los engaños

El esquema delictivo opera mediante el envío masivo de mensajes digitales acompañados de imágenes editadas que simulan giros o trámites pendientes. Con este material visual, los estafadores intentan darle una apariencia de legitimidad a las comunicaciones para generar confusión e inducir a las personas a realizar consignaciones o entregar datos confidenciales de sus cuentas financieras.

Ante la gravedad de los hechos, la entidad distrital aclaró de manera contundente que ningún programa ni beneficio social de la Alcaldía de Bogotá exige dinero a terceros, cobros por trámites ni intermediación alguna. Todas las transferencias e intervenciones de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) son completamente gratuitas e institucionales.

Para evitar caer en estas trampas, la SDIS hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no comparta información personal, bancaria ni realice transferencias de dinero bajo ninguna circunstancia frente a este tipo de exigencias.



En caso de recibir este tipo de mensajes o haber sido víctima de un intento de estafa, las autoridades recomiendan guardar todas las evidencias digitales, incluyendo capturas de pantalla, comprobantes recibidos, mensajes y números telefónicos. Esta información es fundamental para interponer la denuncia correspondiente ante la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, lo que permitirá avanzar en las investigaciones penales y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de estas prácticas.

Finalmente, la entidad reitera que cualquier duda debe resolverse únicamente mediante sus canales oficiales institucionales.