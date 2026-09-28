En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alerta en Bogotá por cobros engañosos a nombre del Ingreso Mínimo Garantizado

Alerta en Bogotá por cobros engañosos a nombre del Ingreso Mínimo Garantizado

La Secretaría Distrital de Integración Social advierte que delincuentes utilizan mensajes de texto, correos y WhatsApp para exigir dinero a la ciudadanía.

Alerta en Bogotá por cobros engañosos a nombre del Ingreso Mínimo Garantizado
Alerta en Bogotá por cobros engañosos a nombre del Ingreso Mínimo Garantizado
Foto: Freepik, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) encendió las alarmas en la capital al detectar una ola de comunicaciones fraudulentas en las que personas inescrupulosas intentan estafar a los ciudadanos exigiendo pagos de dinero e información bancaria para supuestamente acceder o reclamar los giros del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La alerta institucional se emitió tras confirmar el uso de canales digitales como WhatsApp, mensajes de texto y correos electrónicos para difundir soportes falsos de transferencias que buscan engañar a los ciudadanos.

Cómo son los engaños

El esquema delictivo opera mediante el envío masivo de mensajes digitales acompañados de imágenes editadas que simulan giros o trámites pendientes. Con este material visual, los estafadores intentan darle una apariencia de legitimidad a las comunicaciones para generar confusión e inducir a las personas a realizar consignaciones o entregar datos confidenciales de sus cuentas financieras.

Últimas noticias

transmilenio-buses-electricos.jpg
Bogotá

Bogotá se posiciona entre las ciudades líderes en movilidad eléctrica con 50 nuevos buses duales

Bogotá presenta reforma tributaria para atraer inversión y generar más de 200.000 empleos
Bogotá

Reforma tributaria de Bogotá: Concejo aprobó proyecto y ahora pasa a sanción de Galán

Ante la gravedad de los hechos, la entidad distrital aclaró de manera contundente que ningún programa ni beneficio social de la Alcaldía de Bogotá exige dinero a terceros, cobros por trámites ni intermediación alguna. Todas las transferencias e intervenciones de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) son completamente gratuitas e institucionales.

Para evitar caer en estas trampas, la SDIS hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no comparta información personal, bancaria ni realice transferencias de dinero bajo ninguna circunstancia frente a este tipo de exigencias.

En caso de recibir este tipo de mensajes o haber sido víctima de un intento de estafa, las autoridades recomiendan guardar todas las evidencias digitales, incluyendo capturas de pantalla, comprobantes recibidos, mensajes y números telefónicos. Esta información es fundamental para interponer la denuncia correspondiente ante la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, lo que permitirá avanzar en las investigaciones penales y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de estas prácticas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente, la entidad reitera que cualquier duda debe resolverse únicamente mediante sus canales oficiales institucionales.

Relacionados

Ingreso Mínimo Garantizado

Publicidad

Publicidad

Publicidad