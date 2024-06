La Alcaldía de Bogotá publicó a través de sus redes sociales las fotos oficiales de cómo se verá el interior de los vagones de la primera línea del metro, que se espera entre en funcionamiento en 2028.

Actualmente, los vagones se están ensamblando en China y se espera que muy pronto lleguen a la capital para seguir mejorando la movilidad de los ciudadanos.

En total, Bogotá recibirá 30 trenes compuestos cada uno por seis vagones, los cuales tendrán una capacidad de transportar hasta 300 personas cada uno.

Estas son las fotos

Así serán los vagones de la primera Línea del metro de Bogotá / Foto: Alcaldía de Bogotá

Avance de la obra

Hasta el 31 de mayo, el proyecto había avanzado en un 34.62 % de la siguiente forma:



Gestión predial del 98,98 %

Traslado anticipado de redes 100 %

51 columnas terminadas

terminadas 23 vigas capital terminadas

capital terminadas 61 datos terminados

terminados 155 apoyos terminados

terminados 1.791 pilotes terminados

Cierres en la avenida Caracas por obras del metro

Con el objetivo de adelantar las obras de construcción de la primera línea del metro de Bogotá, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre total de la calzada mixta oriental y occidental en horario nocturno en la avenida Caracas, entre las calles 66 y 67.

Horarios de cierres

De ese modo, se anunció el cierre por etapas de los carriles de la avenida Caracas entre calle 66 y 67 de la siguiente forma:

Etapa 1

Durante la primera etapa, se implementará un cierre completo de la calzada mixta occidental y del carril oriental de la calzada mixta oriental en la avenida Caracas. Además, se bloqueará totalmente el paso por la calle 66 entre la carrera 13 y la carrera 15. Estas medidas estarán vigentes desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Etapa 2

Durante la segunda etapa, se llevará a cabo el cierre total de la calzada mixta oriental y el cierre del carril occidental de la calzada mixta occidental en la avenida Caracas. También se bloqueará completamente la calle 66 entre la carrera 13 y la carrera 15. Estas restricciones estarán vigentes desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Etapa 3

En la tercera etapa, se implementarán cierres por carriles en las calzadas oriental y occidental de TransMilenio, operando en el horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. Adicionalmente, habrá un cierre total de ambas calzadas de TransMilenio entre las 12:30 a.m. y las 3:30 a.m.