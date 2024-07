Atención Bogotá: por obras, ojo a estos cierres en el Eje Ambiental

Desde este martes, 30 de julio, y hasta el 19 de septiembre de 2024, el Eje Ambiental de Bogotá estará sometido a intervenciones significativas en el espacio público como parte de un ambicioso proyecto de revitalización. Estas obras, que buscan mejorar la infraestructuray el entorno de este emblemático sector del centro de Bogotá.

Las labores de rehabilitación se centrarán en el espacio público perimetral del parque de Los Periodistas, específicamente en las carreras 4 y 3, entre calles 13 y 17. Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Impacto en la movilidad y seguridad

Durante este periodo, el espacio público alrededor del parque de Los Periodistas experimentará cierres parciales. Sin embargo, se garantizará un tránsito peatonal seguro y el acceso al parque y sus áreas verdes. Es fundamental que la ciudadanía preste atención a la señalización informativa y reglamentaria, siga las recomendaciones del personal de obra y evite ingresar a las zonas demarcadas para trabajos.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades recomiendan a los residentes y transeúntes:

1. Atender la señalización: Respetar todas las señales informativas y de advertencia colocadas en el área.

2. Acatar indicaciones del personal: Seguir las recomendaciones del personal encargado de las obras para garantizar la seguridad de todos.

3. Evitar zonas demarcadas: No ingresar a las áreas señalizadas como de intervención para prevenir accidentes y facilitar el avance de los trabajos.

Objetivo de las obras

Este proyecto de revitalización no solo busca mejorar la infraestructura urbana, sino también embellecer y hacer más accesible uno de los espacios más emblemáticos de Bogotá, fomentando así un entorno más agradable y seguro para todos los ciudadanos y visitantes.

La administración agradeció la comprensión y colaboración de los bogotanos durante el desarrollo de estas importantes obras. Se espera que, una vez concluidas, el Eje Ambiental y el parque de Los Periodistas se conviertan en espacios renovados que todos puedan disfrutar.