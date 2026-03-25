Balacera en Bogotá en medio de un intento de robo de camioneta a representante a la Cámara

Un intento de hurto de vehículo cerca del centro de Bogotá terminó en una balacera y con uno de los presuntos delincuentes gravemente herido, luego de la reacción armada de un escolta adscrito a un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El hecho ocurrió en el barrio La Guaca, en la localidad de Puente Aranda, específicamente en la carrera 17 Sur con calle 39, donde tres hombres armados interceptaron a un conductor con la intención de robarle una camioneta Toyota que se encontraba estacionada.

De acuerdo con la información conocida, el vehículo pertenecería al representante a la Cámara James Mosquera. En el momento del intento de hurto, el conductor se encontraba acompañado por un escolta de la UNP, quien reaccionó ante la intimidación con arma de fuego.

Según relató un oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, “en las últimas horas, en la carrera 39 con calle 17 Sur, se presenta un hecho en donde tres personas intimidan con arma de fuego a un ciudadano queriendo despojarlo de su vehículo".



En ese momento, el escolta, miembro de la Policía Nacional adscrito a un esquema de seguridad, "reacciona de manera oportuna, logrando lesionar a una de las personas que intentaban minutos antes despojarlo de su vehículo”.

El presunto delincuente herido fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica en estado grave. Entre tanto, las autoridades adelantan operativos para ubicar a los otros dos implicados, quienes huyeron del lugar en un vehículo con rumbo hacia el sur de la ciudad.

La Policía continúa con la recolección de pruebas y la verificación de cámaras de seguridad en la zona para avanzar en la identificación y captura de los responsables.

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Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: