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Balacera en Bogotá en medio de un intento de robo de camioneta a representante a la Cámara

De acuerdo con la información conocida, el vehículo pertenecería al representante a la Cámara James Mosquera.

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