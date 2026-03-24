Usted podrá ayudar a elegir los nombres de las estaciones del metro de Bogotá

Con más del 72 % de avance en la obra de la Línea 1 del metro de Bogotá, la empresa EMB anunció que los ciudadanos podrán participar en las elecciones de los nombres de las estaciones 3, 4 y 10 desde el 24 de marzo y hasta el 24 de abril.

“Se trata de las estaciones 3 (ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80), 4 (en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur) y 10 (en la calle Primera con carrera 24), para completar todos los nombres de las 16 que conforman la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya es una realidad a lo largo de los 24 kilómetros de trazado y que con corte al 28 de febrero de 2026 ya cuenta con un avance del 73.75 %”, explicaron.



¿Cómo participar en la elección de los nombres del metro?

Hacerlo es fácil y se puede hacer en pocos minutos a través de los siguientes canales: la línea oficial de WhatsApp de ‘Chatico’ de (+57) 3160231524, de la página web oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá https://bogota.gov.co/ y escoger uno de los dos nombres propuestos para cada estación.

Una vez en uno de estos dos portales deberá elegir la opción “Votación Metro”, allí, tendrá varias opciones para escoger y esto estará disponibles hasta el 24 de abril de 2026. En mayo se darán a conocer los resultados oficiales.

Obras de Metro en Bogotá Foto: @MetroBogota

¿Cuáles son las opciones para votar?

Estación 3 : ¿Ciudad Kennedy o Agoberto Mejía?.

: ¿Ciudad Kennedy o Agoberto Mejía?. Estación 4: ¿Timiza o Los Periodistas).

¿Timiza o Los Periodistas). Estación 10: ¿Santa Isabel o La Fraguita?.

¿Cuáles son los nombres de las estaciones del metro de Bogotá?

Estación 1 – Gibraltar. Estación 2 – Portal Américas. Estación 3 – (Por elegir). Estación 4 – (Por elegir). Estación 5 – (Hospital de Kennedy). Estación 6 – (Av. Boyacá). Estación 7 - (Por elegir). Estación 8 – (Puente Aranda). Estación 9 - (SENA). Estación 10 - (Por elegir). Estación 11 - (Hospital). Estación 12 - (Av. Jiménez). Estación 13 - (Central). Estación 14 – (Calle 45). Estación 15 – (Calle 63). Estación 16 – (Calle 72).