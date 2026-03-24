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Usted podrá ayudar a elegir los nombres de las estaciones del metro de Bogotá

La obra del metro de Bogotá completa un avance general superior al 72 %, que equivale a más de 11 kilómetros de viaducto construido y la llegada de ocho trenes al patio taller.

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