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Bogotá a un paso de prohibir la explotación económica de animales en el espacio público

Nuevo decreto de la Alcaldía adopta una ruta de transición hacia otras actividades económicas o alternativas productivas para las personas en situación de vulnerabilidad que realizan este tipo de actividades en las calles de la ciudad.

a un paso de prohibir la explotación económica de animales.jpg
Buscan prohibir la explotación económica de animales.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

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