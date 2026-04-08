Bogotá, cerca de estrenar su puente más grande: Galán confirmó fechas

La movilidad en el norte de Bogotá tendrá un alivio con uno de los proyectos más esperados por conductores y vecinos. Se trata del puente de la calle 153 con Autopista Norte, mismo que por años estuvo marcado por retrasos y que ya tiene fecha de apertura confirmada y entró en la recta final de construcción.

De acuerdo con el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, quien reveló el nuevo cronograma, se reconoció la molestia de la ciudadanía por los incumplimientos anteriores. “La gente ya empezó a sentir el impacto de esta intervención y tiene que ver obra permanente”, afirmó el mandatario.



Bogotá estrenará puente: confirman fecha de apertura

El proyecto, que hace parte de las obras de valorización, debía ser entregado en 2023. Sin embargo, la actual administración lo recibió con un avance del 12 %, lo que obligó a replantear tiempos y ejecución.

Con respecto a ello, el director del IDU, Orlando Molano, señaló: “El puente de la 153 con Autonorte, un proyecto que se debió entregar en 2023 y que recibimos con un 12 %. A la fecha, tiene un 83 % de avance y estamos trabajando para entregarlo en el segundo semestre de este año”.

Avanza el puente de la calle 153 con la fundida del tablero y vigas laterales de la oreja oriental



Se fundieron 110 m³ de concreto



Muy pronto vas a poder hacer uso de esta infraestructura pic.twitter.com/G0m2HwMjDo — IDU Bogotá (@idubogota) April 7, 2026

¿Cómo será el puente más grande de Bogotá?

La infraestructura ya tiene lista su estructura principal y varios elementos complementarios. Se trata de un puente que no solo beneficiará a conductores, sino también a peatones y ciclistas.

Entre sus características se destacan:



Longitud total de 363 metros.

Ancho de 20,45 metros.

Tres carriles vehiculares y uno de incorporación.

Paso bicipeatonal de cinco metros.

Ciclorruta de 0,45 kilómetros.

Además, contará con más de 5.000 metros cuadrados de espacio público, lo que permitirá mejorar el entorno urbano en la zona.



¿Cómo impactará este puente a Bogotá?

El principal objetivo de la obra es aliviar la congestión en el norte de la ciudad, uno de los corredores más críticos que enfrenta Bogotá. Debido a ello, se estima que 848.000 personas serán beneficiadas.

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El alcalde Galán reiteró el compromiso de su administración con la entrega del proyecto: “Hemos avanzado. Ya está en un 83 % y el compromiso, visitando la obra, es que vamos a habilitar este puente en julio de este año”.

Aunque aún quedarán pendientes algunas obras complementarias, como el espacio público bajo el puente, la prioridad del Distrito es poner en funcionamiento la estructura lo antes posible.