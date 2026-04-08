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Bogotá, cerca de estrenar su puente más grande: Galán confirmó fechas

El puente de la calle 153 con Autopista Norte ya tiene fecha de entrega. La obra avanza y busca aliviar la movilidad en el norte de Bogotá.

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