"Bogotá está mejor preparada": Acueducto descarta racionamiento de agua por Fenómeno de El Niño

El incremento en la tarifa del agua que comenzará a reflejarse en las facturas de los hogares bogotanos desde finales de julio llegó acompañado de una noticia que da un respiro a los ciudadanos. La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, aseguró que la capital no enfrenta un riesgo inmediato de regresar al racionamiento de agua, incluso ante la posible llegada de un fuerte fenómeno de El Niño.

Durante una entrevista concedida este domingo 5 de julio en Blue Radio, la funcionaria explicó las razones detrás del aumento del 6,7 % en la factura del servicio y envió un mensaje de tranquilidad sobre la capacidad que tiene hoy la ciudad para afrontar una temporada de menor disponibilidad de lluvias. Su frase más contundente fue: "Bogotá está mucho mejor preparada", al comparar el panorama actual con el que obligó a implementar restricciones en 2024.

¿Por qué aumentará la tarifa del agua en Bogotá desde julio?

La gerente explicó que el ajuste no corresponde a una decisión del Acueducto de Bogotá, sino a la entrada en vigor de una nueva metodología tarifaria definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).



Según indicó, la nueva fórmula actualiza los costos de referencia que estaban vigentes desde 2014 e incorpora nuevas obligaciones para mejorar la calidad del servicio y garantizar futuras inversiones en infraestructura.

"Nosotros lo único que hacemos es aplicar la metodología tarifaria", afirmó Avendaño, al insistir en que la empresa está cumpliendo con lo establecido por la regulación nacional.

En términos prácticos, el ajuste representará un incremento promedio cercano al 6,7 %, equivalente a unos 4.900 pesos mensuales adicionales para un hogar promedio en Bogotá, aunque el valor dependerá del consumo de cada usuario.

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La gerente también aclaró que la facturación continuará siendo bimensual y que las primeras cuentas con el nuevo cálculo empezarán a llegar desde finales de julio, mientras que en septiembre todas las facturas ya reflejarán completamente la nueva tarifa.

Gerente del acueducto, Natasha Avendaño Foto: Blu Radio

¿Habrá un nuevo racionamiento de agua en Bogotá?

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La pregunta que más inquieta a los ciudadanos recibió una respuesta contundente por parte de la gerente del Acueducto.

"No, señor. Nosotros hemos venido en los últimos meses siendo muy enfáticos en que Bogotá está mucho mejor preparada", aseguró.

Avendaño explicó que el sistema Chingaza registra actualmente un nivel de llenado superior al 67 %, mientras que otros embalses también presentan reservas por encima del 70 %, cifras muy superiores a las registradas cuando comenzó el racionamiento en abril de 2024.

¿Qué tiene hoy Bogotá para enfrentar un fenómeno de El Niño?

La funcionaria destacó que, además del buen nivel de almacenamiento, la ciudad cuenta ahora con una ventaja que hace dos años no existía: la optimización de la planta de tratamiento de Tibitoc.

Gracias a esta infraestructura, Bogotá puede utilizar una mayor cantidad de agua proveniente del agregado norte y reducir la extracción desde Chingaza, permitiendo conservar más reservas para la temporada seca.

"Estamos mejor preparados. Tenemos buenos niveles en el sistema Chingaza", reiteró Avendaño, quien aseguró que desde hace varios meses se ajustó la operación para anticiparse a un eventual fenómeno de El Niño fuerte.

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Aunque el bolsillo de los usuarios sentirá el aumento en la factura, el Acueducto sostiene que las condiciones actuales permiten afrontar con mayor tranquilidad los próximos meses y reducir significativamente el riesgo de volver a aplicar restricciones en el suministro de agua.