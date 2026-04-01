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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cantante Shaira denuncia angustioso intento de hurto en Bogotá: apuntaron con arma de fuego

Cantante Shaira denuncia angustioso intento de hurto en Bogotá: apuntaron con arma de fuego

La artista colombiana relató en redes un tenso episodio en Engativá, donde hombres armados la intimidaron con armas de feugo junto a su madre.

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