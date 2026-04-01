Cantante Shaira denuncia angustioso intento de hurto en Bogotá: apuntaron con arma de fuego

La cantante colombiana Shaira encendió las alarmas en redes sociales tras revelar que fue víctima de un violento intento de hurto en el noroccidente de Bogotá, hecho que, según su testimonio, estuvo marcado por amenazas con arma de fuego y momentos de alto pánico junto a su madre.

El episodio ocurrió el pasado 26 de marzo en el barrio Los Cerezos, ubicado en la localidad de Engativá, cuando la artista se encontraba dentro de una camioneta junto a su madre y una amiga, tras haber compartido en un encuentro deportivo. De acuerdo con lo relatado por la propia cantante, todo transcurría con normalidad hasta que fueron sorprendidas por dos hombres armados.

“Todo se fue en un lapso de quince segundos. Fue demasiado traumático”, aseguró la artista al describir la rapidez con la que se desencadenó la situación. Según su versión, los sujetos descendieron de otro vehículo que se detuvo detrás de ellas y se dirigieron directamente a intimidarlas con armas de fuego.

En medio del ataque, uno de los hombres se acercó a la cantante mientras el otro apuntaba contra su madre, a quien incluso habrían amenazado directamente en la cabeza cuando intentó intervenir para protegerla. La situación generó un momento de desesperación en el que la artista pensó que su vida y la de su familia corrían peligro inminente.



“Lo primero que hice en el momento de debilidad fue: ‘Llévese lo que quiera’. Ni siquiera porque viniera hacia mí, porque en ese momento yo no me percaté y quedé como que: ‘Ah, si me tiene que pasar algo, pues que hijuemadres’. Pero cuando ya vi a mi mamá en esa situación, lo primero que hice fue decirle al tipo que se llevara lo que él quisiera, el carro, las cosas, no sé”, relató la cantante en su cuenta de Instagram.

Pese a la gravedad del hecho, los delincuentes finalmente huyeron del lugar sin concretar el robo y sin dejar personas lesionadas. Las razones de su fuga aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Shaira también indicó que algunas cámaras de seguridad del sector lograron registrar parcialmente lo ocurrido. “Hemos podido recolectar algunas imágenes, algunas cámaras de seguridad gracias a los vecinos que de forma voluntaria nos ayudaron. Pero bueno, faltó una cámara”, agregó.

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Tras lo sucedido, la cantante decidió hacer pública la denuncia y pidió mayor atención a la seguridad en la zona, enviando además un mensaje de prevención a sus seguidores: “Cuídense mucho y cuíden a sus familias”.

El caso ya está en conocimiento de las autoridades, mientras la ciudadanía y la propia artista esperan avances en la identificación de los responsables, en un hecho que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la inseguridad en sectores residenciales de la capital.