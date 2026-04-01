Ladrones de bicicletas madrugan a robar: así están delinquiendo en el norte de Bogotá

Un aumento sostenido en los robos de bicicletas tiene en alerta a los ciclistas que transitan por el norte de Bogotá. Las denuncias apuntan a que bandas organizadas están atacando principalmente en horas de la madrugada, aprovechando la baja presencia de personas en las vías.

Los hechos se concentran en la autopista Norte, especialmente en el tramo comprendido entre la calle 153 y el portal de la calle 170, en la localidad de Usaquén. Según los afectados, los ataques ocurren entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, cuando grupos de al menos tres o cuatro delincuentes interceptan a quienes se movilizan en bicicleta.

Uno de los ciclistas relató al Ojo de la noche que fue víctima de un asalto el pasado 1 de marzo, cuando se desplazaba junto a otros compañeros. “Íbamos tres personas y a las 5:30 de la mañana nos salieron tres muchachos con puñal, nos botaron al pasto y nos robaron las bicicletas”, aseguró.

De acuerdo con estimaciones de grupos de ciclistas, en lo corrido del 2026 podrían haberse registrado cerca de 2.000 robos de bicicletas en la ciudad, con un repunte significativo durante el último mes.



Solo en marzo, advierten, se habrían presentado alrededor de 500 casos.

Las víctimas señalan que los puntos de ataque se repiten y que las bandas actúan de manera coordinada, seleccionando principalmente bicicletas de alta gama. Además, advierten que la situación ha derivado en accidentes y personas lesionadas durante los robos.

Ante este panorama, algunos ciclistas han optado por modificar sus rutinas o incluso considerar medidas de autoprotección, mientras crece la percepción de inseguridad en estos corredores.

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Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que ha reforzado los operativos en los sectores críticos, incluyendo puentes y vías de conexión entre localidades como Chapinero y Usaquén.

Según el comandante operativo de la zona norte, se ha incrementado la presencia de uniformados con el objetivo de disuadir a los delincuentes y acompañar a los ciudadanos en estos horarios.

Las autoridades indicaron que, en medio de los controles, se han logrado recuperar varias bicicletas hurtadas y que continuarán las acciones para capturar a los responsables.

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Entretanto, los ciclistas insisten en la necesidad de medidas más efectivas para frenar estos robos que, según denuncian, “madrugan” a ocurrir cada día.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: