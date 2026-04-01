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Ladrones de bicicletas madrugan a robar: así están delinquiendo en el norte de Bogotá

De acuerdo con estimaciones de grupos de ciclistas, en lo corrido del 2026 podrían haberse registrado cerca de 2.000 robos de bicicletas en este punto de Bogotá.

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